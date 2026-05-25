En este nuevo capítulo de Efecto China analizamos las reuniones que marcaron la agenda geopolítica internacional en Beijing, incluyendo los encuentros del presidente Xi Jinping con Donald Trump y Vladimir Putin, y las señales que estos movimientos entregan sobre el rol de China en el escenario global. Para profundizar en este tema conversamos con José Manuel Morales, investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Además, revisamos cómo estas conversaciones impactan a América Latina junto a la doctora Pamela Aróstica Fernández, directora de la Red China y América Latina y especialista en relaciones internacionales con más de 25 años de trayectoria vinculada a China.

Y junto al Instituto Confucio Santo Tomás aprendimos sobre la investigación científica china más allá de la tecnología.

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