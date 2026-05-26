La Región Metropolitana enfrentó este lunes la primera preemergencia ambiental del año. Las autoridades tomaron esta decisión ante el deterioro de la calidad del aire, influenciado por un fin de semana de frío extremo en el que el termómetro apenas marcó 7,2 grados el pasado sábado.

Ante este escenario, se han implementado restricciones que incluyen la prohibición de encender cocinas o calefactores a leña, además de la suspensión de quemas agrícolas. Asimismo, se recomendó a los establecimientos educacionales reducir la intensidad de las actividades físicas al aire libre.

El escenario actual en la capital hace más frecuentes las enfermedades respiratorias, como por ejemplo la influenza, por lo que el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, hizo un llamado a que los grupos de riesgo se inoculen antes de que empiece el invierno.

LEER ARTICULO COMPLETO