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Manouchehri "sacó de sus casillas" al ministro Quiroz al recordarle su rol en colusión

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En el marco del debate en la Sala de la Cámara Baja del proyecto de reconstrucción, el diputado Daniel Manouchehri (PS) se enfrentó agresivamente con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien le recordó su rol en la colusión del mercado de los pollos.

Como respuesta, un visiblemente molesto Quiroz aseguró que la izquierda insiste en una "teoría fracasada" sobre el surgimiento de la economía a través del gasto público.

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