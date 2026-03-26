Empresario británico ve a China como destino clave de inversión y modelo de innovación global

El presidente del Grupo 48, el empresario británico Jack Perry, afirmó que China se ha transformado en un referente mundial en sectores como la robótica y la energía verde.

El gigante asiático sigue siendo un destino prioritario para quienes buscan inversiones de largo plazo, dijo Perry a la agencia Xinhua, al margen de la Conferencia Anual 2026 del Foro de Boao para Asia, celebrada en la provincia de Hainan.

De rezagado a referente: el giro tecnológico chino

Perry describió como "increíble" la velocidad con que China ha avanzado en tecnología e innovación en los últimos años. Según el ejecutivo, el país pasó de ser un actor secundario en sectores de alta tecnología a convertirse en un jugador que está redefiniendo la innovación a escala global.

Ese cambio, explicó, no fue casual: responde a una estrategia deliberada de desarrollo de alta calidad, orientada a la manufactura de alta gama y al impulso de lo que en China se llama "nuevas fuerzas productivas de calidad".

El resultado concreto es que las industrias chinas han escalado posiciones en las cadenas globales de valor, compitiendo hoy en sectores donde antes eran apenas proveedores de mano de obra barata.

"Hecho en China" ya no alcanza: la nueva apuesta es "creado en China"

Uno de los puntos más destacados de Perry fue el cambio en el modelo exportador chino. Ya no se trata solo de que marcas locales salgan al exterior, sino de que marcas globales sean desarrolladas y lanzadas directamente desde China.

"El concepto está evolucionando hacia 'creado en China, cultivado en China, vendido por China'", señaló, lo que le da al país un mayor control sobre los mercados finales y las cadenas de suministro mundiales.

Para inversores globales, dijo Perry, eso representa estabilidad y potencial de crecimiento a largo plazo, dos elementos escasos en el actual escenario económico internacional.

IA y gobernanza: un llamado a trabajar juntos

En materia de inteligencia artificial, Perry expresó respaldo a la Iniciativa Global para la Gobernanza de la IA propuesta por China, y advirtió que los riesgos asociados a esta tecnología son demasiado grandes para enfrentarlos de forma aislada.

Temas como privacidad, datos personales, activos digitales y aplicaciones financieras siguen siendo altamente sensibles, puntualizó. Por eso insistió en que el mundo necesita normas compartidas para prevenir el uso indebido y evitar un desarrollo desordenado de la IA.

Asia como motor y el rol del multilateralismo

Perry también puso el foco en el rol creciente de Asia como fuerza motriz de la economía mundial. Llamó a los países de la región a fortalecer sus lazos económicos, aprender de la integración de la ASEAN y usar mecanismos como el RCEP para bajar barreras comerciales.

En un contexto de aumento de aranceles y tensiones geopolíticas -elementos que afectan directamente a economías exportadoras como la chilena-, Perry fue categórico: "Ningún país puede prosperar por sí solo en un mundo incierto".

Sobre China, cerró con optimismo: "La innovación y la apertura de China seguirán liderando las industrias del futuro", aunque reconoció que el camino pasa por rechazar el pensamiento de suma cero y apostar por el diálogo multilateral.