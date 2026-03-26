Maldivas retiró candidatura a la ONU y allana el camino a otros postulantes como Bachelet

Maldivas retiró este jueves la postulación de la diplomática argentina Virginia Gamba a la Secretaría General de la ONU, lo que reduce la lista de aspirantes y favorece otras candidaturas como la de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, para suceder a António Guterres, cuyo mandato concluye el 1 de enero de 2027.

La candidatura de Bachelet había sido impulsada originalmente por el gobierno chileno cuando era liderado por Gabriel Boric, pero sufrió un revés luego de que la nueva administración encabezada por José Antonio Kast decidiera retirarle su apoyo.

No obstante, su postulación se mantiene firme gracias al respaldo de Brasil y México, lo que le permite seguir posicionada como una de las opciones más fuertes.

En la contienda también permanecen el argentino Rafael Grossi, el exmandatario senegalés Macky Sall y la costarricense Rebeca Grynspan, aunque no se descarta la aparición de nuevos candidatos.

El proceso de elección se desarrollará a lo largo de este año, con una primera ronda de presentaciones prevista para la semana del 20 de abril, en la que cada aspirante expondrá sus propuestas ante la comunidad internacional.

En este contexto, cobra fuerza la posibilidad de que el próximo liderazgo de la ONU recaiga en América Latina, siguiendo la tradición de rotación regional.

A ello se suma el llamado de la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, a considerar la equidad de género en la elección, en un organismo que nunca ha sido encabezado por una mujer.