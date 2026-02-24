Qué son "las Dos Sesiones" de China: el evento político que define el rumbo del gigante asiático
Por qué millones de chinos -y el mundo- miran cada año hacia Beijing cuando se reúnen el Parlamento y el principal órgano consultivo del país.
Por Fabián Pizarro Arcos
Cada marzo, Beijing se convierte en el centro de la política china. Miles de delegados provenientes de todas las regiones del país llegan a la capital para participar en uno de los eventos más importantes del sistema político de la República Popular China: las llamadas "Dos Sesiones" (en chino, Lianghui).
Se trata de la reunión anual simultánea de dos instituciones fundamentales: la Asamblea Popular Nacional (APN) y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). Durante estas jornadas, se definen prioridades económicas, se revisan políticas públicas, se presentan leyes y se trazan las principales líneas estratégicas del país para el año en curso y el mediano plazo.
Aunque se desarrollan durante un poco más de una semana, su impacto puede sentirse durante años, tanto dentro de China como en el escenario global.
Las Dos Sesiones no son un solo organismo, sino la celebración simultánea de dos instituciones clave del sistema político chino: la Asamblea Popular Nacional (APN) y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). Aunque cumplen funciones distintas, juntas constituyen el principal espacio de deliberación y toma de decisiones del país.
Las Dos Sesiones reúnen a más de 5.000 delegados, lo que las convierte en una de las reuniones políticas más grandes del planeta. El encuentro suele realizarse en el Gran Palacio del Pueblo, en la plaza Tiananmen de Beijing, y marca oficialmente el inicio del calendario político anual chino.
La APN es el órgano legislativo supremo de China. Funciona como el Parlamento del país y posee el poder formal de aprobar leyes, presupuestos, nombramientos clave y grandes planes estratégicos.
Está compuesta por casi 3.000 delegados, lo que la convierte en uno de los parlamentos más grandes del mundo. Sus miembros representan provincias, regiones autónomas, municipios, el Ejército Popular de Liberación y diferentes sectores sociales.
La CCPPCh, en cambio, no es un órgano legislativo, sino consultivo. Reúne a más de 2.000 miembros provenientes de diversos sectores: empresarios, académicos, científicos, líderes religiosos, representantes de minorías étnicas, artistas y miembros de partidos políticos no comunistas.
Su función principal es asesorar al gobierno, proponer iniciativas y canalizar opiniones de distintos sectores sociales hacia el liderazgo político.
El sistema tiene raíces profundas en la historia moderna de China. La CCPPCh nació en 1949, incluso antes de la proclamación de la República Popular. En ese momento, actuó como un parlamento provisional durante la transición política tras la guerra civil china.
Por su parte, la Asamblea Popular Nacional fue establecida formalmente en la Constitución de 1954, consolidando la estructura institucional del nuevo Estado socialista.
Desde entonces, ambas instituciones comenzaron a reunirse cada año en fechas cercanas, dando origen a la tradición conocida como las "Dos Sesiones".
Durante décadas, este mecanismo ha evolucionado junto con los cambios del país: desde la planificación centralizada del período maoísta hasta las reformas económicas iniciadas en la década de 1970 y la actual etapa de modernización tecnológica y geopolítica.
Durante estas reuniones se desarrollan múltiples actividades que tienen impacto directo en el rumbo del país.
Por ello, las Dos Sesiones son seguidas con atención no solo dentro de China, sino también por inversionistas, gobiernos y analistas de todo el mundo.
Las Dos Sesiones cumplen un rol central en la gobernanza del país por varias razones:
Permiten al gobierno central alinear políticas entre las diferentes regiones del país, algo fundamental en un territorio de gran tamaño y diversidad económica.
Al ofrecer un proceso institucionalizado para debatir y aprobar decisiones, contribuyen a la estabilidad política y la continuidad estratégica.
China se caracteriza por su planificación estatal de largo plazo. Las Dos Sesiones son el momento en que se ajustan estas estrategias y se anuncian nuevas prioridades.
Aunque son un evento interno, sus consecuencias se sienten globalmente. Las decisiones adoptadas pueden influir en mercados y comercio internacional, políticas climáticas, innovación tecnológica y en relaciones diplomáticas.
Por ejemplo, cuando China anuncia inversiones en energías verdes o inteligencia artificial, esto puede redefinir tendencias globales en esos sectores.
Las Dos Sesiones reflejan las características propias del modelo político chino, que combina liderazgo centralizado con mecanismos consultivos amplios.
A diferencia de los sistemas parlamentarios occidentales, donde existe competencia partidaria electoral directa, en China el énfasis está en la consulta política, la representación sectorial y la planificación estatal.
Este modelo busca integrar diferentes intereses sociales dentro de un marco político estable y orientado al desarrollo económico.
Cada año, las Dos Sesiones ofrecen una radiografía del momento político, económico y social del país.
Permiten comprender:
Por eso, gobiernos, empresas y analistas internacionales siguen de cerca sus resultados.
Las Dos Sesiones constituyen uno de los pilares del sistema político chino. Más que simples reuniones parlamentarias, son un proceso institucional complejo que combina legislación, consulta política y planificación estratégica.