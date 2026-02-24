Qué son "las Dos Sesiones" de China: el evento político que define el rumbo del gigante asiático

Por Fabián Pizarro Arcos

Cada marzo, Beijing se convierte en el centro de la política china. Miles de delegados provenientes de todas las regiones del país llegan a la capital para participar en uno de los eventos más importantes del sistema político de la República Popular China: las llamadas "Dos Sesiones" (en chino, Lianghui).

Se trata de la reunión anual simultánea de dos instituciones fundamentales: la Asamblea Popular Nacional (APN) y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). Durante estas jornadas, se definen prioridades económicas, se revisan políticas públicas, se presentan leyes y se trazan las principales líneas estratégicas del país para el año en curso y el mediano plazo.

Aunque se desarrollan durante un poco más de una semana, su impacto puede sentirse durante años, tanto dentro de China como en el escenario global.

Qué son exactamente las Dos Sesiones

Las Dos Sesiones no son un solo organismo, sino la celebración simultánea de dos instituciones clave del sistema político chino: la Asamblea Popular Nacional (APN) y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh). Aunque cumplen funciones distintas, juntas constituyen el principal espacio de deliberación y toma de decisiones del país.

Las Dos Sesiones reúnen a más de 5.000 delegados, lo que las convierte en una de las reuniones políticas más grandes del planeta. El encuentro suele realizarse en el Gran Palacio del Pueblo, en la plaza Tiananmen de Beijing, y marca oficialmente el inicio del calendario político anual chino.

Quiénes participan en las "Dos Sesiones"

La Asamblea Popular Nacional (APN)

La APN es el órgano legislativo supremo de China. Funciona como el Parlamento del país y posee el poder formal de aprobar leyes, presupuestos, nombramientos clave y grandes planes estratégicos.

Está compuesta por casi 3.000 delegados, lo que la convierte en uno de los parlamentos más grandes del mundo. Sus miembros representan provincias, regiones autónomas, municipios, el Ejército Popular de Liberación y diferentes sectores sociales.

La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh)

La CCPPCh, en cambio, no es un órgano legislativo, sino consultivo. Reúne a más de 2.000 miembros provenientes de diversos sectores: empresarios, académicos, científicos, líderes religiosos, representantes de minorías étnicas, artistas y miembros de partidos políticos no comunistas.

Su función principal es asesorar al gobierno, proponer iniciativas y canalizar opiniones de distintos sectores sociales hacia el liderazgo político.

Origen histórico de las Dos Sesiones

El sistema tiene raíces profundas en la historia moderna de China. La CCPPCh nació en 1949, incluso antes de la proclamación de la República Popular. En ese momento, actuó como un parlamento provisional durante la transición política tras la guerra civil china.

Por su parte, la Asamblea Popular Nacional fue establecida formalmente en la Constitución de 1954, consolidando la estructura institucional del nuevo Estado socialista.

Desde entonces, ambas instituciones comenzaron a reunirse cada año en fechas cercanas, dando origen a la tradición conocida como las "Dos Sesiones".

Durante décadas, este mecanismo ha evolucionado junto con los cambios del país: desde la planificación centralizada del período maoísta hasta las reformas económicas iniciadas en la década de 1970 y la actual etapa de modernización tecnológica y geopolítica.

Principales funciones de las Dos Sesiones

Durante estas reuniones se desarrollan múltiples actividades que tienen impacto directo en el rumbo del país.

Definir metas económicas



Uno de los momentos más esperados es la presentación del Informe de Trabajo del Gobierno, en el cual el primer ministro anuncia metas como: Crecimiento del PIB, inflación, Empleo, Inversión en tecnología y Objetivos ambientales.

Estas cifras orientan toda la planificación estatal y empresarial durante el año.



Aprobar presupuestos



La Asamblea revisa y aprueba el presupuesto nacional, incluyendo inversiones en infraestructura, defensa, educación y programas sociales.



Debatir leyes



Se discuten y votan nuevas leyes o reformas, que pueden abarcar desde regulación digital hasta políticas ambientales o seguridad nacional.



Nombramientos políticos



En ciertos años, las Dos Sesiones eligen o ratifican cargos clave del Estado, como el presidente, el primer ministro o los principales ministros.



Recoger propuestas sociales



Miles de propuestas son presentadas por los delegados, lo que permite canalizar preocupaciones ciudadanas hacia el sistema político.

Por ello, las Dos Sesiones son seguidas con atención no solo dentro de China, sino también por inversionistas, gobiernos y analistas de todo el mundo.

La importancia para la política china

Las Dos Sesiones cumplen un rol central en la gobernanza del país por varias razones:

Coordinación nacional

Permiten al gobierno central alinear políticas entre las diferentes regiones del país, algo fundamental en un territorio de gran tamaño y diversidad económica.

Estabilidad política

Al ofrecer un proceso institucionalizado para debatir y aprobar decisiones, contribuyen a la estabilidad política y la continuidad estratégica.

Planificación a largo plazo

China se caracteriza por su planificación estatal de largo plazo. Las Dos Sesiones son el momento en que se ajustan estas estrategias y se anuncian nuevas prioridades.

Su impacto en el mundo

Aunque son un evento interno, sus consecuencias se sienten globalmente. Las decisiones adoptadas pueden influir en mercados y comercio internacional, políticas climáticas, innovación tecnológica y en relaciones diplomáticas.

Por ejemplo, cuando China anuncia inversiones en energías verdes o inteligencia artificial, esto puede redefinir tendencias globales en esos sectores.

Un mecanismo único en el sistema político chino

Las Dos Sesiones reflejan las características propias del modelo político chino, que combina liderazgo centralizado con mecanismos consultivos amplios.

A diferencia de los sistemas parlamentarios occidentales, donde existe competencia partidaria electoral directa, en China el énfasis está en la consulta política, la representación sectorial y la planificación estatal.

Este modelo busca integrar diferentes intereses sociales dentro de un marco político estable y orientado al desarrollo económico.

Un evento clave para entender el rumbo de China

Cada año, las Dos Sesiones ofrecen una radiografía del momento político, económico y social del país.

Permiten comprender:

Qué prioridades tiene el liderazgo chino

Cómo evolucionará su economía

Qué desafíos enfrenta

Cómo proyecta su papel en el mundo

Por eso, gobiernos, empresas y analistas internacionales siguen de cerca sus resultados.

Las Dos Sesiones constituyen uno de los pilares del sistema político chino. Más que simples reuniones parlamentarias, son un proceso institucional complejo que combina legislación, consulta política y planificación estratégica.