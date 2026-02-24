Boric afirma que futuro del cable chino dependerá del Gobierno de Kast

El Presidente Gabriel Boric volvió a salir en defensa de nuestra soberanía en lo que respecta al eventual cable submarino que conectaría Chile y China, antes de relevar que el futuro de tal iniciativa se definirá durante la Administración de José Antonio Kast.

Después de que El Mercurio indicara que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aprobó y luego anuló un decreto que autorizaba la instalación y operación del cable, el Mandatario saliente insistió este martes en que se ha realizado un correcto análisis de la iniciativa desde el nivel central.

A través de su cuenta personal de X, reafirmó que "el proyecto de cable submarino presentado por una empresa de origen chino está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características".

"Durante el proceso he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades", aclaró.

Por otro lado, y aludiendo a las sanciones impuestas por EE.UU. al ministro Juan Carlos Muñoz y a otros dos funcionarios, aseveró que "en mi Gobierno, las decisiones se toman siempre en función del mejor interés de Chile y su gente, haciendo respetar nuestras leyes, nuestro principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Chile como una política de Estado".

"Y justamente como Jefe de Estado es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo", cerró Boric.