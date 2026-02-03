Universidad de Chile firma convenio en China para impulsar la acuicultura

La Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Favet) de la Universidad de Chile firmó un convenio marco de colaboración con el Instituto de Ciencias Pesqueras de la Academia de Ciencias Agrícolas y Forestales de Beijing, en el marco de una visita académica del decano José Manuel Yáñez a China.

El acuerdo busca fortalecer la cooperación científica en acuicultura, con foco en genética de precisión, intercambio académico y desarrollo de investigación conjunta durante los próximos cinco años.

Acuerdo estratégico en Beijing

La firma del convenio se concretó tras una visita técnica del decano Yáñez al Instituto de Ciencias Pesqueras en Beijing, donde participó en un seminario sobre genética de precisión en acuicultura y recorrió instalaciones de piscicultura de esturiones.

El documento -suscrito por Yáñez y el director del instituto, Wu Zhanhui- establece líneas de trabajo que incluyen investigación científica conjunta, pasantías de pre y postgrado, organización de actividades de divulgación académica y publicaciones especializadas, con un período de vigencia renovable de cinco años.

Proyecto internacional en genómica acuícola

La agenda académica en China se desarrolló en el contexto del cierre del proyecto Pangenome Aquaculture Consortium, financiado por la Academia China de Ciencias (ANSO) e iniciado en 2022. La iniciativa es liderada por el Laboratorio de Genómica y Genética Acuícola de Favet y reúne a instituciones de América Latina y Asia.

Entre las entidades participantes figuran universidades de Brasil y Uruguay, además de centros de investigación chinos como la Universidad de Xiamen, el Institute of Oceanology de la Academia China de Ciencias y la Ocean University of China, entre otros.

El objetivo central es generar referencias de pangenomas para especies acuícolas relevantes -crustáceos, moluscos y peces-, ampliando la representatividad genética más allá de genomas basados en un solo individuo.

Reuniones científicas y edición génica

Durante su estadía en Xiamen, el decano sostuvo reuniones con equipos del proyecto para avanzar en estándares de pangenomas, una línea que sigue modelos como los consorcios de pangenoma humano y bovino.

Posteriormente, en la ciudad de Harbin, visitó el Heilongjiang Fisheries Research Institute, donde abordó temas de edición génica en salmónidos y conoció laboratorios de biotecnología e ingeniería genética aplicados a salmones y truchas.

Impulso a la cooperación Chile-China en acuicultura

La visita fue financiada por el Gobierno de China a través del Foreign Talent Grant, programa que reconoció la trayectoria del académico chileno y su aporte a la investigación en genética acuícola.

Para Favet, el nuevo acuerdo consolida una plataforma de colaboración con China en un ámbito estratégico para Chile, como es la acuicultura, fortaleciendo vínculos científicos, formación avanzada y transferencia de conocimiento entre ambos países.