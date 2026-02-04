La mitad de los noruegos rechaza que la princesa Mette-Marit, amiga de Epstein, se convierta en reina

Casi la mitad de los noruegos cree que la princesa Mette-Marit, esposa del heredero Haakon, no debe convertirse en reina en un futuro, después de las últimas revelaciones sobre su amistad con el pederasta millonario estadounidense Jeffrey Epstein, según un sondeo difundido este martes por el canal de televisión TV2.

Frente al 47,6% de quienes se oponen a esa posibilidad, el 28,9% de los encuestados defiende que Mette-Marit pueda ser reina.

De acuerdo con esa encuesta, el 33,1% muestra muy poca confianza en Mette-Marit y el 16,8%, poca.

El 70% de los noruegos cree que la monarquía se ha debilitado en el último año, donde ha afrontado varios escándalos, según TV2.

Mette-Marit en la mansión de Jeffrey Epstein en Palm Beach. Foto: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, vía Wikimedia Commons

Perdón insuficiente

Mette-Marit pidió disculpas públicas después de que unos documentos desclasificados el viernes pasado revelasen que visitó en 2013 la casa de Epstein en Palm Beach (EE.UU.), una de las propiedades en las que abusó de niñas menores de edad, según la Fiscalía, y que mantuvieron el contacto hasta un año después.

"Jeffrey Epstein es responsable de sus acciones. Debo asumir responsabilidad por no investigar mejor el trasfondo de Epstein y por no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era", señaló en un escrito Mette-Marit, lamentado su "escaso juicio" y mostrando "vergüenza".

El primer ministro, Jonas Gahr Støre, reiteró la víspera que espera que Mette-Marit dé más aclaraciones, y varias organizaciones de las que la princesa es protectora, como la sección noruega de la Cruz Roja, han convocado reuniones sobre el caso.

Monarquía en crisis

La publicación de la encuesta coincidió con una votación en el Parlamento noruego este martes para cambiar la forma de gobierno en el país por una república, una moción presentada por el Partido de Izquierda Socialista y por los excomunistas de Rojo, y que fue rechazada por 141 votos contra 26.

En Noruega es habitual que las fuerzas más a la izquierda en el arco parlamentario presenten una moción para instaurar la república, usualmente coincidiendo con el inicio de un nuevo ciclo parlamentario.

En la anterior votación, celebrada en junio de 2022, la moción fue rechazada por 131 votos frente a 35, lejos de los dos tercios de la Cámara necesarios, según establece la Constitución.

Hijo de Mette-Marit niega en su juicio haber violado a mujeres pero admite agresiones

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, se declaró este martes en un juicio en Oslo no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres, pero admitió haber cometido agresiones y otros delitos menos graves.

Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, reconoció un caso de agresión a una mujer y, parcialmente, otro de comportamiento desconsiderado, así como amenazas.

También admitió haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, quebrantar la prohibición de visita a una persona y varios delitos de tráfico, según la televisión pública noruega NRK.

El juicio está sometido a numerosas restricciones, que incluyen la prohibición de mostrar imágenes del acusado -hijo de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon de Noruega- y limitan la reproducción de testimonios y de algunas pruebas.

La acusación incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico.

La primera vista incluyó el testimonio de una de las cuatro mujeres que la Fiscalía cree que fueron violadas por Høiby en el sótano de Skaugum -residencia de los príncipes herederos-, donde el joven vivía, después de fiestas, mientras dormían, y usando como prueba vídeos grabados por él mismo y encontrados en dispositivos digitales suyos.