Uruguay promociona en Shanghái su potencial como destino de inversión para China

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, inauguró este viernes en Shanghái un seminario de promoción comercial e inversiones con una intervención en la que posicionó al país sudamericano como "un destino confiable y competitivo para la inversión".

Orsi instó asimismo ante más de 170 empresarios chinos a "fortalecer la presencia de Uruguay" en el mercado del gigante asiático y a "identificar nuevas oportunidades de negocios", durante el evento, organizado conjuntamente por Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), según un comunicado de la Presidencia uruguaya.

El presidente uruguayo destacó en su discurso la "estabilidad" del país como uno de los principales atractivos de Uruguay para "recibir nuevas inversiones".

La agenda de parte de la delegación uruguaya incluyó también este viernes una actividad en la Universidad de Tongji y una visita al Centro de Investigaciones de la empresa tecnológica china Huawei, según el texto.

Mañana, sábado, el presidente y sus acompañantes partirán de vuelta hacia Uruguay.

La anterior parada del jefe de Estado fue Pekín, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, para anunciar el refuerzo de la asociación estratégica integral coincidiendo con el 38º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Durante su estancia en la capital, China y Uruguay firmaron casi una veintena de acuerdos en ámbitos como comercio, agricultura, innovación, ciencia, tecnología, logística o seguridad agroalimentaria.

China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y el mayor destino de sus exportaciones, que en 2025 representaron cerca del 26 % del total, en su mayoría productos agroindustriales como carne bovina, soja y celulosa.

En una entrevista publicada esta semana por la agencia Xinhua, Orsi afirmó que ambas economías son "complementarias" y destacó el peso del comercio agroalimentario y de los intercambios económicos bilaterales.

Por su parte, el rotativo Global Times publicó un editorial que hablaba de la "extraordinaria importancia" de la visita, la primera de un mandatario latinoamericano este año: "El presidente de Uruguay trae más que carne de res y fútbol: también trae el deseo universal de los países latinoamericanos de profundizar en sus relaciones con China".