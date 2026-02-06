Trump compartió video racista de Barack y Michelle Obama con cuerpos de simio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio envuelto en una nueva polémica este viernes tras compartir un video de contenido racista en su plataforma Truth Social.

La grabación, que representaba al expresidente Barack Obama y a la exprimera dama Michelle Obama como simios en una selva, fue retirada horas después de su difusión, ante una contundente ola de indignación transversal.

La publicación, que estuvo activa por casi doce horas, mostraba de forma breve y abrupta los rostros de los Obama superpuestos a cuerpos de simios, mientras de fondo sonaba el inicio de la canción "The Lion Sleeps Tonight" ("El león duerme esta noche").

Este corto segmento formaba parte de un video más extenso que promovía afirmaciones falsas sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020.

La difusión de imágenes que estereotipan a la expareja presidencial demócrata desató una ola de rechazo entre figuras políticas. (FOTO: Captura/EFE)

Reacciones inmediatas y condena bipartidista

La respuesta al video no se hizo esperar. Senadores y representantes, incluso del propio Partido Republicano de Trump, alzaron su voz.

El senador Tim Scott, el único republicano negro en el Senado y presidente del comité de campaña republicano de la cámara alta, calificó el contenido de inaceptable y pidió su eliminación.

"Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo", expresó Scott en la plataforma X.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, también se pronunció en X, calificando el hecho como un "comportamiento repugnante" de Trump y exigiendo que "todos los republicanos deben denunciarlo".

El senador republicano Tim Scott expresó su consternación, calificando las representaciones como "lo más ofensivo" de la actual administración. (FOTO: EFE)

Casa Blanca buscó minimizar el escándalo

A pesar de los cuestionamientos recibidos, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mantuvo un tono desestimador sobre las críticas. En un comunicado a CNN, dijo que la reacción es una"indignación fingida".

"Este es un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de 'El rey león'", argumentó la autoridad, que instó a los medios a "dejar de lado la indignación fingida e informen sobre algo que realmente le importe al público estadounidense".

Aunque se intentó minimizar la gravedad de la situación, la Casa Blanca finalmente informó que un miembro del personal publicó el video por error.

Este incidente no es aislado dentro del comportamiento de Donald Trump en redes sociales. El presidente ha sido criticado en numerosas ocasiones por compartir contenido que ha sido señalado como racista o manipulado digitalmente.