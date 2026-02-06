Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.9°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Mujer

Orellana y Marín tuvieron "bilateral de traspaso" y reforzaron sus respectivas prioridades

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La ministra saliente, militante del Frente Amplio, puso foco en la importancia de implementar y fortalecer la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

Su sucesora se comprometió a "trabajar y avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda" para el sexo femenino, como la seguridad y el "impulso económico y laboral".

Orellana y Marín tuvieron
 ATON

Consultada sobre las críticas a su nombramiento, la socialcristiana Marín respondió: "Nuestra gestión comienza el 11 de marzo, y desde el 11 de marzo podrán evaluar nuestro trabajo".
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes se llevó a cabo una de las reuniones bilaterales más esperadas en el marco del cambio de mando: el encuentro entre la ministra de la Mujer y Equidad de Género saliente. Antonia Orellana (Frente Amplio), y su sucesora en el Gobierno de José Antonio Kast, Judith Marín (Partido Social Cristiano).

La cita, que se extendió por más de tres horas, estuvo enfocada en dar a conocer el organigrama de la cartera a Marín para su adecuado traspaso hacia la próxima Administración. También se evaluaron proyectos en curso y otros que se pretenden implementar, como la Ley Integral de la Violencia contra la mujer.

Estoy muy contenta -como ministra de la Mujer, junto a nuestro equipo de funcionarias y funcionarios- de haber ya realizado nuestra bilateral de traspaso, conforme a las instrucciones que nos ha dado el Presidente Gabriel Boric y el ministro del Interior (Álvaro Elizalde), con quien va a ser mi sucesora, Judith Marín", destacó la actual secretaria de Estado.

"Los focos de la reunión estuvieron sobre todo en la implementación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y el fortalecimiento, que todavía tiene etapas pendientes que le va a tocar liderar a la nueva ministra, (respecto) de la atención a las mujeres que viven violencia", complementó Orellana.

"Desde el 11 de marzo podrán evaluar"

A pesar de las críticas iniciales que recibió el nombramiento de Marín por parte de sectores del Frente Amplio debido a su militancia en el Partido Social Cristiano y sus posturas valóricas, ambas autoridades destacaron el tono republicano y la buena disposición durante la jornada.

La futura titular de Mujer y EQ, Judith Marín, valoró el trabajo realizado por el equipo de Orellana para el traspaso de la cartera y detalló el foco que tendrá durante su gestión: "Conocimos las políticas que están en curso, las proyecciones, y también un poco más del estado actual del Ministerio, tanto en materia interna administrativa, legislativa y en aquellos programas que son de apoyo a las mujeres, que para nosotros también es sumamente relevante".

"En lo que nos va a corresponder, que es la implementación de la Ley Integral, nuestro compromiso es trabajar y avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer. Esto va también en materia de seguridad, en lo que es la violencia contra la mujer, también en materia de impulso económico y laboral, donde tenemos cifras de desempleo récord en estos últimos 15 años, los cuales nosotros queremos descender y que las mujeres también puedan tener más y mejor trabajo", puntualizó.

Frente a las críticas por su nombramiento, Marín enfatizó: "Nuestra gestión comienza el 11 de marzo, y desde el 11 de marzo en adelante podrán evaluar nuestro trabajo".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada