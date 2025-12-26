Xiamen, por quinto año seguido la "mejor ciudad china para la atracción de talento"

"¡Se planta el sicómoro para atraer al fénix!". Como Zona Económica Especial de China, ciudad subprovincial, importante centro urbano de la costa sureste, puerto y famosa ciudad turística, Xiamen ha sido siempre un foco de atención para el talento tanto en China como a nivel global. Recientemente, esta ciudad, posicionada como "de alta calidad, gran belleza, moderna e internacionalizada", sumó un nuevo honor: fue galardonada por quinto año consecutivo como la "Mejor Ciudad de China para la Atracción de Talento del Año".

Empresas de Xiamen como el Grupo C&D (Jianfa), Xiangyu Shares y el Grupo Anta se posicionaron entre los "100 Mejores Empleadores de China del Año", mientras que Xiamen Airlines debutó en la lista de "Empleadores con Mayor Potencial de Desarrollo en China". Este conjunto de resultados brillantes describe el poderoso "efecto magnético" que la ciudad ejerce sobre el talento.

Apertura e Integración Internacional

Enfocada en ser una ciudad nodo dentro del nuevo patrón de desarrollo, Xiamen siempre ha mantenido una postura abierta para atraer a los mejores perfiles del mundo. En los últimos años, el crecimiento anual promedio del talento internacional ha superado el 15%. Detrás de estas cifras se encuentran políticas y medidas concretas:

Febrero de 2025: Se celebró el primer encuentro de intercambio para talento extranjero en Xiamen, enfocado en las necesidades de "salir al exterior" y "traer al interior" de la ciudad, atrayendo a más de 100 profesionales de 40 países, incluidos Alemania, Australia y Estados Unidos.

Competiciones Globales: En 2025, se organizaron eventos como el Concurso Global de Innovación y Emprendimiento "Luzhou de los Cinco Continentes" y la "Copa Su Song", con más de 2,000 proyectos participantes de todo el mundo.

Conexión Regional: Se fortaleció la vinculación con la región Beijing-Tianjin-Hebei y la Gran Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, estableciendo estaciones de trabajo para talento internacional en estas zonas para conectar recursos científicos y tecnológicos.

Soporte de "Núcleo Duro" para la Industria

El talento es el pilar fundamental para la modernización industrial. Xiamen ha implementado profundamente el Proyecto de Liderazgo en Innovación Tecnológica:

Políticas 3.0: Se actualizó el sistema de políticas de talento "Qunlu Xingxia" a su versión 3.0.

IA y Estándares: Se publicaron las "8 Medidas para el Talento de la Industria de IA", siendo pioneros en incluir métricas como el "número de citas de código" en los criterios de certificación de talento de alto nivel.

Inversión en I+D: La intensidad de la inversión en Investigación y Desarrollo aumentó al 3.46%, cultivando 213 empresas "Pequeños Gigantes" (especializadas y nuevas).

Logros Médicos: Destacan hitos como la primera vacuna de China (y segunda en el mundo) contra el VPH de 9 valencias, rompiendo el monopolio extranjero, y dos nuevos fármacos de Clase 1, como la hormona de crecimiento Yipei, que cubren vacíos en el mercado nacional.

Servicios Cálidos y Mecanismos Innovadores

Para retener el talento, Xiamen ofrece servicios integrales:

Infraestructura: Se han construido 18 estaciones de servicio para el talento, cubriendo toda la ciudad, y se han establecido apartamentos para talentos en parques industriales y zonas comerciales estratégicas (TOD).

Incubación: Se perfeccionó el sistema de incubación de resultados científicos y se creó el Centro Nacional de Transferencia Tecnológica Universitaria. El "motor" de innovación de la Ciudad de la Ciencia de Xiamen ya ha atraído a más de 2,500 entidades de emprendimiento.

Innovación Institucional: Se creó el Grupo Líder de Educación, Ciencia, Tecnología y Talento. Se optimizaron mecanismos como la autocertificación de talento de alto nivel y el reconocimiento mutuo entre ciudades. Además, se implementó el sistema de "doble vinculación y doble contratación" para fomentar el uso compartido de expertos entre universidades y empresas.

En 2025, Xiamen también fue reconocida como la "Ciudad China más Atractiva a Ojos del Talento Extranjero,Ciudad Amiga del Talento" y "Ciudad Amiga del Empleo".