CGE energiza primeras viviendas de emergencia instaladas en Concepción

CGE energiza viviendas de emergencia en Biobío

CGE, Compañía de distribución eléctrica, energizó las primeras viviendas de emergencia instaladas en la región del Biobío, tras los incendios forestales que afectaron a las comunas de Concepción, Tomé y Penco.

Desde inicios de esta semana y ante la gravedad de los siniestros, CGE desplazó brigadas desde las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble. Sumadas a los recursos locales, el despliegue supera las 350 brigadas.

Este esfuerzo se ha enfocado en la reconstrucción de infraestructura eléctrica, la atención de emergencias y la habilitación de empalmes, elementos clave para energizar las viviendas de emergencia.

Tras un arduo trabajo en terreno, personal de CGE energizó las primeras cinco viviendas de emergencia en el sector Lo Tato, en Concepción.

El director regional sur de CGE, Christian Bachur, señaló que “nos hemos desplegado con todos los recursos para enfrentar esta emergencia. Primero en las labores de reparación y reconstrucción de la infraestructura dañada o destruida por los incendios, y ahora en la instalación de nuevos empalmes para las viviendas de emergencia. Con esto esperamos aportar desde nuestra expertise a la normalización de las vidas de todas las personas afectadas por esta tragedia”.

El sector Lo Tato contaba con 147 viviendas, de las cuales 52 quedaron destruidas por los incendios. CGE restableció el suministro eléctrico normal para todas las viviendas que no sufrieron daños.

Gladys Aguilera, una de las vecinas afectadas, recibió una de las primeras viviendas de emergencia ya energizadas. “Estoy muy emocionada y agradecida de todos, del alcalde, de su equipo, de CGE. Este es un sueño y estoy sorprendida de que esto haya avanzado tan rápido. El sábado se nos quemó nuestra casa y el lunes empezaron a sacar los escombros”, señaló.

El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, destacó que esta acción es parte del trabajo conjunto entre autoridades, comunidad y sector privado. “Estoy contento, porque este es un trabajo de todos. Los simulacros realizados en diciembre permitieron que no se perdieran vidas. Se hicieron las fichas FIBE y CGE habilitó la luz en tiempo récord”, sostuvo.

Consejo

CGE reitera el peligro de aproximarse a redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, la empresa solicita comunicarse a través de los siguientes canales:

Teléfono gratuito: 800 800 767

800 800 767 Cuenta de X: @CGE_Clientes

@CGE_Clientes Sitio web: www.cge.cl

www.cge.cl Aplicación móvil: CGE 1click

CGE 1click WhatsApp: +56 9 8956 8479

Este es un contenido presentado por CGE Energía.