Explosión en Renca: Todos los heridos ya fueron identificados y SML trabaja en análisis de fallecidos

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, ratificó este viernes por la mañana que el balance oficial de la trágica explosión ocurrida ayer en la comuna capitalina de Renca se mantiene en cuatro personas fallecidas y 17 heridos.

"Mantenemos la cifra de cuatro personas fallecidas. Diez personas heridas fueron trasladadas desde el sitio del suceso a distintos centros de salud. Esas 10 personas tienen distintos niveles de gravedad, todos complejos, y cinco de ellos de extrema complejidad, incluso con personas en riesgo vital", confirmó la autoridad.

Adicionalmente, otras siete personas acudieron a centros asistenciales por sus propios medios con lesiones de menor gravedad.

Respecto a la identificación de las víctimas, el delegado señaló que todos los heridos hospitalizados ya han sido plenamente identificados y sus familias contactadas.

"Todas las personas heridas en los centros de salud fueron identificadas y sus familiares, contactados", explicó.

Sobre las víctimas fatales, Durán dijo que, aunque existen presunciones basadas en los roles que desempeñaban —como el conductor del camión de la empresa Gasco—, aún se requiere la confirmación científica.

"Lo que corresponde es que el Servicio Médico Legal realice los peritajes con el propósito de constatar científicamente la identidad de las personas y ese proceso todavía está en curso", puntualizó.

Causas de la tragedia

La investigación técnica de la tragedia, en tanto, quedó a cargo de unidades especializadas de Carabineros, incluyendo OS9, Labocar y la SIAT, y, aunque preliminarmente se ha mencionado el exceso de velocidad como posible causa, el delegado llamó a la cautela hasta contar con los peritajes finales.

"Las imágenes disponibles demuestran que hay un volcamiento del camión de gas, lo que impacta sobre las barreras Jersey, genera la fisura y este fenómeno, incluida la explosión. ¿Por qué se vuelca el camión? Es parte de un peritaje más riguroso", señaló Durán.

Pronta reapertura de la ruta

En cuanto a la operatividad de la zona afectada, la autoridad informó que durante la madrugada se retiraron todos los vehículos calcinados y que se trabaja intensamente en la limpieza y reparación estructural de la autopista General Velásquez.

Se espera que el tránsito pueda ser restablecido cerca del mediodía o a las 14:00 horas, una vez que concluyan los análisis de seguridad estructural tras las altas temperaturas alcanzadas durante el incendio.

"Hemos mantenido el llamado a la ciudadanía a evitar esta zona por cuanto se mantiene cortado y, por supuesto, se mantiene con un perímetro de seguridad, pero más bien en el sentido de que puedan trabajar los equipos en estas últimas labores de peritaje de la autopista", indicó.

Debate normativo

La magnitud de la tragedia ha abierto un debate sobre la regulación del transporte de cargas peligrosas por zonas urbanas. Al respecto, el delegado se mostró abierto a una revisión de las normativas vigentes una vez concluida la investigación.

"Culminado el proceso de investigación y a la luz de cuáles fueron los factores que generaron esta tragedia, me parece del todo razonable evaluar un conjunto de medidas adicionales de carácter preventivo en relación a los horarios, a los requisitos que debe cumplir un conductor que maneja sustancias peligrosas y a los estándares de seguridad de los camiones", afirmó Durán.

"Hay que revisar todos los elementos que sean necesarios y eso es parte de un ejercicio permanente con el propósito de seguir minimizando factores de riesgo. ¿Por qué creo que es importante hacerlo después del resultado de la investigación? Porque probablemente nos va a arrojar luces respecto de si hay algún tipo de vacío o espacio de mejora en esta materia", sentenció.