Carabineros corrige al Minsal y mantiene en cuatro los fallecidos por explosión en Renca

El ministro subrogante de Salud, Bernardo Martorell, entregó un nuevo balance respecto a la tragedia ocurrida en Renca producto de la explosión de un camión que transportaba gas.

La autoridad afirmó que la cifra de víctimas fatales se elevó de cuatro a cinco personas, todas ellas fallecidas en el lugar del siniestro. No obstante, desde Carabineros confirmaron durante la noche que la cantidad de fallecidos no había aumentado en las últimas horas, por lo que el número de víctimas fatales se mantiene en cuatro.

Respecto a la gravedad de los heridos, Martorell detalló que 17 pacientes permanecen hospitalizados con pronóstico reservado y que "la situación de estos pacientes es que seis de estos (heridos) están con más de 80% del cuerpo afectado y el resto está con más de 50% del cuerpo afectado. Por lo tanto, son todos casos de alta gravedad".

Durante la madrugada de hoy, equipos especializados de Carabineros, Bomberos y personal de la autopista han trabajado intensamente en la remoción de escombros y el retiro de la bombona y la cabina del camión involucrado.

Al momento del retiro de la bombona de este camión de gas se logró ver el orificio por el cual se derramó el gas, en la parte posterior de la máquina.

Aproximadamente a las 5:30 de la mañana fue retirada la cabina del vehículo.

El tránsito por General Velásquez permanece suspendido en ambos sentidos desde el sector de Dorsal y la Ruta 5, y se espera que las labores de limpieza y reparación de barreras de contención se extiendan durante gran parte de la jornada.

Estado de los heridos y red asistencial

Los 17 pacientes están distribuidos en diversos centros asistenciales tanto públicos como privados. El desglose oficial indica que dos personas están en la ex Posta Central, una en el Hospital Félix Bulnes, cinco en la Mutual de Seguridad, dos en la Clínica Indisa, dos en la ACHS, una en la Clínica Bupa y tres en la Clínica Red Salud.

Sobre el estado de quienes se encuentran en la Posta Central, el ministro de Salud (s) señaló que "pudieron ser atendidos rápidamente en el servicio de urgencia en un estándar de UCI. Luego fueron también trasladados a pabellón para una intervención quirúrgica preventiva para reducir los daños que puede seguir generando la situación de la afectación por las quemaduras. Están intubados también bajo ventilación mecánica y su situación está más estable, digamos, pero todavía están con una gravedad importante".

Proceso de identificación

Una de las preocupaciones de la jornada era la identificación de las víctimas. Al respecto, Martorell aseguró que todos los pacientes bajo cuidado médico ya han sido reconocidos.

"Queremos transmitir que todos los familiares de los pacientes han sido contactados. Todos los pacientes que están hospitalizados y que han sido atendidos también de forma ambulatoria han sido identificados finalmente", afirmó el ministro subrogante, destacando el trabajo conjunto con el Registro Civil.

Recomendaciones a heridos de baja consideración

En cuanto a los cuidados que deben tomar las demás personas afectadas durante la explosión, Nicolás Huencho, urgenciólogo de la Clínica Santa María, planteó que "desde el punto de vista de quemaduras, que son solo lesiones leves y áreas rojas en la piel, aplicar agua fría por unos minutos, y posteriormente cubrir con algún trapo limpio o sábana limpia si no tienen material estéril".

"Si es algo más complejo, ampollas, flictenas o exposición de tejido subcutáneo, lo primero es, de ser posible, retirar las ropas quemadas", añadió.

En cuanto a los efectos del humo, el médico relevó que "siempre está el riesgo inicial de intoxicación por monóxido de carbono", por lo que "si hay dolor de cabeza o debilidad, y si los pacientes tuvieron relación o estuvieron cerca de la exposición a humo, lo prudente siempre es ir a un servicio de urgencia para la evaluación".