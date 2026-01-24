CGE finaliza reconstrucción de 41 kilómetros de líneas eléctricas dañadas por incendios forestales en Biobío

CGE, compañía de distribución eléctrica, informó oficialmente a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la finalización de las obras de reconstrucción de más de 41 kilómetros de líneas de media y baja tensión afectadas por los incendios forestales que impactaron a la Región del Biobío.

Reconstrucción en tiempo récord

El director regional sur de CGE, Christian Bachur, señaló que gracias al despliegue realizado en la zona, especialmente en las comunas de Florida, Penco, Tomé y Concepción, los trabajos se completaron en menos de una semana.

"Los incendios en la zona centro sur de Chile han afectado a todos los chilenos, pero también han tenido un impacto significativo en las redes eléctricas de más de 40 kilómetros. Hemos sido capaces de restituir en un tiempo récord de cinco días nuestra red eléctrica", indicó el ejecutivo.

Despliegue de brigadas

Para ejecutar estas labores, la compañía trasladó brigadas desde las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble, las que, sumadas a los recursos locales, superaron las 350 brigadas en terreno.

Daños en viviendas y empalmes

El daño en viviendas producto de los incendios es de gran magnitud. Según el catastro preliminar realizado por las áreas de Distribución y Comercial de CGE, existen aproximadamente 2.500 viviendas siniestradas, entre casas y departamentos, con 2.494 empalmes destruidos, cifras que se encuentran en proceso de validación final.

"Estimamos que cerca de 2.600 instalaciones no podrán ser normalizadas eléctricamente de forma inmediata, debido a que corresponden a viviendas completamente destruidas o con daños estructurales severos", explicó Bachur.

Empalmes de emergencia

CGE ya inició la reconstrucción de empalmes para viviendas de emergencia en sectores afectados, como Lo Tato, en la comuna de Concepción, donde se quemó cerca de un tercio de las viviendas.

Estos trabajos también se están realizando en Punta de Parra, Lirquén y otros sectores de la zona.

"Estamos instalando empalmes de emergencia que permitirán a las personas contar con electricidad para enfrentar de mejor manera el proceso de reconstrucción de sus viviendas. Vamos a estar trabajando día y noche, sin parar, porque nuestro compromiso está con los vecinos afectados", sostuvo el director regional.

Llamado a la seguridad

CGE reiteró el peligro de aproximarse a redes e infraestructura eléctrica dañadas y llamó a la comunidad a tomar medidas de seguridad para evitar accidentes.

La empresa recomendó no acercarse a conductores o cables dañados o que se encuentren en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, se solicitó comunicarse a través de los siguientes canales:

Teléfono gratuito: 800 800 767

Cuenta de X: @CGE_Clientes

Sitio web: www.cge.cl

Aplicación móvil: CGE 1click

WhatsApp: +56 9 8956 8479

Este es un contenido presentado por CGE Energía.