CGE informa estatus de suministro eléctrico tras incendios forestales en la región del Biobío

Comunicado CGE Incendios Biobío

Ante los devastadores incendios forestales que afectan a la región del Biobío, y en particular a las comunas de Penco, Tomé y Concepción, que han provocado extensos daños a la propiedad y a la infraestructura eléctrica, CGE informa que a las 12:00 horas de este lunes 19 de enero se mantenían 19.140 clientes, divididos de la siguiente forma:

Concepción: 1.961 clientes

Florida: 439 clientes

Penco: 3.638 clientes

Tomé: 13.102 clientes

Christian Bachur, director regional sur de GGE señaló que "los incendios que han afectado al gran Concepción han tenido un impacto significativo en las redes de CGE. Tenemos 90 kilómetros de red de media tensión que deben ser revisados y 70 kilómetros en baja tensión. Ha sido complejo poder acceder a estos puntos, dado que los incendios se mantienen activos".

El ejecutivo indicó que CGE ha movilizado más de 100 brigadas desde las regiones Metropolitana, O'Higgins y Maule, Ñuble y La Araucanía para apoyar los trabajos de reconstrucción. "Estas brigadas están a la espera de poder comenzar los trabajos una vez que los incendios estén controlados o bien la autoridad nos den acceso", señaló.

En paralelo, la Compañía ha movilizado equipos de generación de respaldo para restablecer el suministro. En Tomé, se han instalado 12 generadores que han permitido recuperar el servicio para 3.000 clientes, y otros 45 están en proceso. “Durante la jornada de hoy llegarán estos generadores que nos permitirán recuperar cerca de 8.500 clientes durante la jornada de hoy”, sostuvo Bachur.

"CGE ya ha iniciado los trabajos de reparación en Tomé y se estima que el servicio podría restablecerse para la mayoría de los clientes mañana martes cerca de las 18 horas", dijo.

CGE también ha instalado generación de respaldo para entregar energía a 9 albergues en Concepción, Tomé y Penco.

"Las próximas horas son vitales, y nuestro mensaje para los vecinos y vecinas es que, apenas tengamos la posibilidad de acceder a reparar nuestras redes, lo vamos a hacer, y para eso tenemos más de 100 brigadas para reconstruir, las que están esperando las condiciones para reparar", finalizó.

"CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. En caso de emergencia, se solicitar comunicarse con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la cuenta de X, @CGE_Clientes, la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de Whatsapp +569 895 68 479".

Este es un contenido presentado por CGE Energía.