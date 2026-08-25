CGE lanza campaña “Volantín Seguro 2026” para prevenir accidentes durante Fiestas Patrias

CGE, distribuidora eléctrica que atiende a más de 3,4 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, lanzó su campaña de prevención y cuidados durante las Fiestas Patrias "Volantín Seguro CGE", que busca crear conciencia de los peligros de interactuar con las redes eléctricas sin las medidas de seguridad correspondientes.

La campaña, que tiene como concepto "Celebremos con energía de la buena", contempla una serie de publicaciones con consejos y tips de seguridad en las redes sociales de la compañía y medios de comunicación, en las que se hace un llamado a la reflexión en torno a las actividades que se realizan durante las Fiestas Patrias.

"Esta campaña es un llamado al autocuidado, a la prevención y a disfrutar de estas Fiestas Patrias conscientes de los peligros que pueden existir y de cómo prevenirlos", indicó Cristian Briceño, subdirector de Servicios Centralizados de CGE.

Entre los principales consejos, está el de disfrutar de nuestro tradicional deporte del "Volantín" en espacios abiertos y alejados de las líneas eléctricas y las torres de Alta o Media Tensión o instalaciones como subestaciones.

Asimismo, recomendamos jamás subirse a postes o torres para intentar recuperar un volantín y no utilizar hilo curado, prohibido por Ley, ya que este elemento es conductor de electricidad y puede causar graves accidentes.

También, se debe tener conciencia de no sobrecargar el sistema eléctrico y no utilizar alargadores en forma desmedida, ya que estas acciones pueden ocasionar accidentes.

Difusión en colegios

Para multiplicar el mensaje preventivo, a lo largo de las regiones donde está presente CGE, durante agosto y septiembre, previo a las Fiestas Patrias, se realizarán actividades informativas y demostrativas en establecimientos educacionales. En dichas actividades, los niños podrán conocer los riesgos a los cuales se exponen si encumbran volantines en lugares donde cruzan redes de distribución de energía eléctrica o torres de alta tensión.

También, se hará un especial llamado a no utilizar hilo curado, ya que no sólo se expone a riesgos quien manipula el volantín, sino que se puede dañar a terceros.

"Queremos que estas Fiestas Patrias sean un momento para compartir en familia y es por esto, que realizamos el llamado a celebrar seguros", señaló Briceño.

En 2025, más de 25 mil niños de 80 colegios participaron de estas actividades den las 169 comunas donde CGE presta servicio de distribución eléctrica.

Consejo

"CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. En caso de emergencia, puedes comunicarte con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de WhatsApp +569 89568479".

Este es un contenido presentado por CGE.