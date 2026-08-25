Dirigentes del Socialismo Democrático destacan en comisión que buscará reducir ministerios

El Presidente José Antonio Kast presentó este martes, en el Palacio de La Moneda, a los integrantes de una comisión de expertos convocada para proponer "una nueva arquitectura del Estado" de Chile.

El Mandatario anunció su constitución en la Cuenta Pública del 1 de junio, con la finalidad de avanzar hacia "una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos".

A partir de las propuestas del grupo, el Ejecutivo pretende aplicar "una reducción real y ordenada de ministerios", de la mano de un fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública, para que el Estado llene sus cargos directivos "por mérito y no por cuoteo político".

La comisión está conformada por 12 miembros, incluyendo varios exministros de distintos gobiernos, y expresidentes de partidos de Gobierno y de oposición, con fuerte presencia del Socialismo Democrático.

El listado es el siguiente:

Bettina Horst: Directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo (LyD) y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Nicolás Monckeberg (RN): Abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y exembajador de Chile en Argentina. Gonzalo Blumel (Evópoli): Director de Horizontal, exministro del Interior y Seguridad Pública y exministro Secretario General de la Presidencia. Zarko Luksic (Amarillos por Chile): Abogado laboralista, exsubsecretario del Trabajo y exdiputado. Beatriz Hevia (Partido Republicano): Abogada, expresidenta del Consejo Constitucional. Juan Antonio Urzúa (Partido Nacional Libertario): Abogado, especialista en materias laborales, tributarias y corporativas. Natalia González: Abogada, presidenta del Consejo para la Transparencia. Natalia Piergentili (PPD): Expresidenta del Partido Por la Democracia y directora de Asuntos Públicos de Feedback Comunicaciones. Ernesto Silva (UDI): Prorrector de la Universidad del Desarrollo y director ejecutivo de FARO UDD; exdiputado y expresidente de la Unión Demócrata Independiente. Osvaldo Andrade (PS): Abogado, exministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado y expresidente de la Cámara de Diputados. Andrés Zaldívar (DC): Abogado y exsenador, expresidente del Senado y exministro de Estado. Adriana Delpiano (PPD): Exministra de Defensa Nacional

"No hay una cifra determinada" de ministerios a la que llegar

"Los números son conocidos: en las últimas décadas, Chile pasó de 18 a 25 ministerios, (lo que) nos sitúa en un promedio superior a la OCDE, de la cual participamos. La pregunta que corresponde hacerse es si ese crecimiento se tradujo en mejores servicios, en una mejor gestión, en un Estado más eficiente", dijo Kast en el acto de este martes.

Explicó que "la comisión está facultada para escuchar a las distintas asociaciones de funcionarios, a expertos y a quienes estime conveniente convocar", y planteó que "esta tarea es con los funcionarios públicos, no es en contra de los funcionarios públicos".

"No vamos a anticipar ninguna cifra, para que no quede ahí la discusión -si se necesitan más o menos ministerios-. No hay una cifra determinada, y eso quedará al debate y a la discusión de la comisión. Aquí hay expertos en gestión pública, en diseño institucional, en modernización del Estado y en políticas públicas. También hay exministros y exparlamentarios que sirvieron en gobiernos de distintos signos políticos y que conocen el funcionamiento del Estado. No están aquí por una casualidad, están porque la reforma del Estado tiene que trascender a este Gobierno; si no, no se sostiene", indicó el Mandatario.

"Los gobiernos en Chile duran cuatro años y, por lo tanto, la mirada tiene que ser de mediano y de largo plazo", agregó el Jefe de Estado, puntualizando que esta reforma tampoco se hará "por decreto".

"Lo que aquí se recoja se planteará en un proyecto de ley, y se generará una discusión en el Parlamento de la República", señaló Kast.