El robo de cables es uno de los principales delitos que afecta a las instalaciones eléctricas y a la calidad de servicio de los clientes de CGE, sumando millones en pérdidas y cientos de miles de familias sin energía por la acción de bandas delictuales.

En este contexto, CGE y ALTO asestaron un golpe a una de las bandas que actuaba en la zona norte del país, logrando condenas efectivas de cárcel para dos de sus integrantes y que superan los 23 años de presidio.

El pasado 23 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica dictó sentencia condenatoria en juicio oral respecto de los imputados Morony León Sánchez Romero y Gerardo del Tránsito Fuenzalida Luengo, por lo delitos de robo con violencia, hurto de especies que forman parte de la red de suministro eléctrico y asociación criminal.

Sánchez Romero fue condenado a un total de 23 años y un día de presidio por tres robos y por el delito de asociación criminal, mientras que Fuenzalida Luengo deberá cumplir un total de 21 años y un día por dos robos y asociación criminal.

La investigación comenzó en marzo de 2025, tras una denuncia presentada por CGE, cuando los condenados, junto a otros sujetos que aún no han sido identificados, derribaron 26 postes de hormigón del tendido eléctrico para sustraer 4.800 metros de cable conductor de cobre, avaluados en más de 100 millones de pesos.

El robo provocó la interrupción del suministro eléctrico en un sector rural de la comuna de Pozo Almonte y en toda la comuna de Pica.

El mismo mes de marzo, junto a otro grupo de delincuentes, derribaron 16 postes del tendido eléctrico que conformaban parte de la red de servicios públicos y domiciliarios de electricidad, sustrayendo gran cantidad de cable conductor de cobre, provocando nuevamente la interrupción del servicio eléctrico.

"Para CGE esta es una muy buena noticia. Las bandas delictuales que se dedican al robo de cables, tal como lo dice el fallo, son asociaciones criminales que hay que combatir. En los últimos años, junto a ALTO Chile, hemos presentado más de 2.500 denuncias y 1.100 querellas por los delitos de robo de cables y hurto de energía, gracias a lo cual se ha imputado a 170 personas, logrando 100 condenas", comentó Ernesto Peñafiel, director jurídico de CGE.

Peñafiel agregó que "seguiremos impulsando la desarticulación de estas bandas criminales que afectan gravemente la continuidad y calidad del suministro eléctrico de nuestros clientes".

En tanto, María Paz Fredes, Fiscal de ALTO, aseguró que "este resultado es fruto de un trabajo colaborativo con CGE, que desde la denuncia y durante toda la investigación se coordinó con nosotros para acreditar los hechos en juicio. Esta sentencia es un precedente muy relevante en la lucha contra el robo de cables. El tribunal comprobó que no se trataba de hechos aislados, sino de una asociación criminal, y las penas efectivas de cárcel entregan una señal clara de que estos delitos tienen consecuencias".

La presente sentencia corresponde a una decisión de primera instancia y aún no se encuentra firme ni ejecutoriada. En consecuencia, puede ser revisada por tribunales superiores mediante los recursos establecidos en la ley, pudiendo su contenido ser confirmado, modificado o revocado.

Este es un contenido presentado CGE.