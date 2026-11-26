Un ciclo de fecundación in vitro cuesta entre $1.850.000 y $6.000.000 en Chile, según los precios referenciales que recopiló el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). En el caso de la inseminación intrauterina, un procedimiento de menor complejidad, los valores van de $150.000 a $1.500.000 por ciclo. En ambos casos, el monto depende de la cobertura del plan de salud.

El organismo monitoreó desde 2024 la oferta de 19 centros de fertilización asistida y medicina reproductiva. En su estudio exploratorio sobre este mercado, detectó que la mayoría de los centros no publica precios fijos en sus sitios web. Según explicaron los prestadores, cada presupuesto se calcula a partir de la evaluación y el diagnóstico de cada paciente.

El Sernac también recogió precios de consultas de fertilidad, medicamentos, exámenes y almacenamiento de embriones. Mientras algunos valores corresponden a un ciclo de tratamiento, otros, como el de la custodia de embriones congelados, se expresan en pesos por mes.

Qué dificultades detectó el Sernac

El organismo advirtió que las normas aplicables a la reproducción asistida están repartidas en distintos cuerpos legales y reglamentos sanitarios. A juicio del Sernac, esa dispersión dificulta que las personas accedan a tiempo a la información que necesitan para ejercer sus derechos.

Desde 2020, el servicio recibió 32 reclamos relacionados con este mercado. De ellos, 18 (56,25%) se dirigieron contra aseguradoras, isapres y clínicas. Los otros 14 (43,75%) correspondieron a centros de medicina reproductiva y prestadores de servicios relacionados.