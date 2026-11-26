El diputado Hotuiti Teao, independiente de la bancada UDI, dijo este jueves que se inclina por abstenerse cuando la Cámara de Diputadas y Diputados vote el lunes 30 de noviembre la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

A fines de octubre, Teao había adelantado que apoyaría una eventual acusación por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad. Este jueves explicó que, con los antecedentes que ha revisado hasta ahora, no advierte una infracción a la Constitución, aunque aclaró que aún debe definir su voto.

Las dudas de Teao se suman a las ausencias de las diputadas del Partido de la Gente (PDG) Pamela Jiles y Zandra Parisi. Ambas habían anunciado que votarían a favor del libelo, pero presentaron licencias médicas que las mantendrán fuera de la sesión.

El PDG busca votar en bloque y los libertarios descartan la libertad de acción

La presidenta del PDG, Denisse Catalán, señaló que la mayoría de sus diputados se inclina por votar en bloque. Añadió que los parlamentarios conservan la llamada green card, un permiso para votar de manera distinta a la bancada, aunque prevé que su uso será excepcional.

"Se está descartando la posibilidad de libertad de acción. Los diputados están decidiendo en mayoría votar en bloque, lo cual es bastante positivo para mostrar una fuerza", afirmó Catalán.

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Por su parte, Hans Marowski, jefe de bancada y vicepresidente del Partido Nacional Libertario (PNL), adelantó que sus ocho diputados votarán en el mismo sentido.

"No va a haber libertad de acción. Vamos a tomar una decisión como bancada y vamos a votar en bloque, porque creemos que nuestros ocho votos son lo suficientemente importantes como para marcar la posición de nuestro partido y para decirle a la gente que representamos lo que creemos correcto de acuerdo a nuestros propios principios", sostuvo.