El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca ordenó revocar el arresto domiciliario total y restablecer la medida cautelar de prisión preventiva contra el exdiputado Francisco Pulgar, tras acreditarse una serie de infracciones a su reclusión domiciliaria.

El otrora parlamentario está imputado por los delitos de violación y abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años.

Tras la determinación de los magistrados, el imputado se presentó este jueves en el nuevo centro de cumplimiento penitenciario de la ciudad para ingresar nuevamente a custodia carcelaria.

Pulgar, quien permanecía a la espera de su juicio oral en una vivienda particular, había accedido a la rebaja cautelar tras cumplir cuatro meses iniciales privado de libertad en una unidad penal. No obstante, los informes policiales de control terminaron por truncar dicho beneficio procesal.

Pulgar está imputado por violación y abuso sexual de una menor de 14 años. (FOTO: ATON)

Cinco infracciones notificadas en un solo mes

Según consignó La Tercera, la solicitud para endurecer la medida cautelar fue liderada por el Ministerio Público en conjunto con los abogados querellantes del caso, luego de recibir un reporte emitido por personal policial respecto a la ausencia del exparlamentario durante las fiscalizaciones rutinarias.

"A comienzos de noviembre, Carabineros informó de cinco incumplimientos que ocurrieron en octubre, razón por la que la Fiscalía, así como también la parte querellante, solicitamos al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca una audiencia con el objeto de revisar la medida cautelar", afirmó el fiscal a cargo de la investigación, José Luis González.

Asimismo, el persecutor penal puntualizó que "el tribunal estimó, por decisión de mayoría, que siendo los funcionarios de Carabineros ministros de fe y a pesar de que la defensa negara que el imputado incumplió, es un antecedente suficiente y además configura un incumplimiento reiterado del arresto domiciliario total, por lo que se sustituyó el arresto domiciliario total por la prisión preventiva".

Luego de esta nueva resolución judicial, el imputado ingresó al recinto penal de Talca, donde permanecerá recluido mientras aguarda el inicio del juicio oral, cuya realización fue postergada para el próximo 5 de abril.