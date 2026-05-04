4 tipos de chaquetas que no pueden faltar en tu clóset

Elegir chaquetas no siempre es tan simple como parece, sobre todo cuando no tienes claro en qué momento usar cada una. Puede que tengas varias opciones, pero aun así terminas recurriendo a la misma sin pensarlo demasiado.

Esto suele pasar cuando no identificas bien qué aporta cada prenda. Entender cómo funcionan según el clima o la ocasión hace que dejen de ser un extra y pasen a cumplir un rol claro en tu clóset.

1. Cuero y denim para el día a día

Hay chaquetas que funcionan casi sin pensarlo. El cuero y el denim entran en esta categoría porque se adaptan con facilidad a rutinas cotidianas. Se usan cuando necesitas algo confiable, sin tener que replantear todo el outfit desde cero.

En días de clima intermedio, estas opciones permiten moverte con comodidad sin perder estructura visual. El resultado suele ser equilibrado, incluso cuando el resto de la ropa es más simple.

El cuero aporta carácter en combinaciones básicas como jeans y polera.

El denim funciona bien en capas ligeras durante primavera u otoño.

Ambas se integran con calzado casual o urbano sin esfuerzo.

Permiten ajustar el look según accesorios sin cambiar la base.

2. Blazer cuando necesitas un punto más formal

El blazer aparece cuando el contexto cambia, ya sea una reunión, una salida más ordenada o cuando simplemente quieres elevar lo que llevas sin rehacer todo el outfit. Funciona como una transición natural entre lo casual y lo más estructurado.

Puede combinarse con prendas simples y aun así aportar una imagen más definida. No es necesario llevarlo de forma rígida; muchas veces se mezcla con piezas más relajadas para equilibrar el conjunto. Además, su uso ya no se limita a lo laboral, sino que se ha integrado con naturalidad en looks cotidianos.

3. Acolchadas y bomber para cambios de temperatura

Cuando el clima se vuelve más variable, necesitas opciones que respondan rápido. Las chaquetas acolchadas y tipo bomber cumplen esa función sin complicar la elección. Se usan cuando el abrigo pasa a ser prioridad, pero sin perder movilidad.

Son especialmente útiles en días donde la temperatura cambia entre mañana y tarde. Se diseñan para acompañar ese ritmo, sin generar incomodidad ni exceso de peso visual.

Aportan abrigo sin necesidad de sumar muchas capas.

Permiten moverte con facilidad en actividades diarias.

Funcionan con prendas deportivas o combinaciones neutras.

Se adaptan a climas frescos sin perder ligereza.

4. Chaquetas peludas como recurso de temporada

Las texturas peludas han ganado espacio porque aportan algo distinto. ¿Son solo para el frío? Principalmente sí, pero también cumplen un rol estético claro cuando quieres darle más presencia a un look.

Se suelen usar como capa exterior en días más fríos, donde el abrigo es necesario. Al mismo tiempo, generan contraste si el resto de la combinación es más simple o neutra.

Aportan calidez en temperaturas bajas.

Funcionan como pieza principal en looks minimalistas.

Generan textura sin necesidad de estampados.

Se combinan bien con básicos para equilibrar volumen.

Cómo elegir chaquetas según tu rutina real

Más que pensar en tendencias, conviene mirar tu rutina: cómo te mueves, en qué espacios estás y qué necesitas a lo largo del día. Esas respuestas son las que realmente definen qué chaquetas te sirven.

Cuando eliges con ese criterio, el clóset se vuelve más funcional: sabes qué usar en cada situación sin probar de más, y las prendas no solo abrigan, sino que también ordenan tu forma de vestir.

Este es un contenido presentado por Tricot.