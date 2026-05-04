4 tipos de chaquetas que no pueden faltar en tu clóset
Las chaquetas que necesitas para cada momento: desde looks casuales hasta opciones más formales y funcionales.
Las chaquetas que necesitas para cada momento: desde looks casuales hasta opciones más formales y funcionales.
Elegir chaquetas no siempre es tan simple como parece, sobre todo cuando no tienes claro en qué momento usar cada una. Puede que tengas varias opciones, pero aun así terminas recurriendo a la misma sin pensarlo demasiado.
Esto suele pasar cuando no identificas bien qué aporta cada prenda. Entender cómo funcionan según el clima o la ocasión hace que dejen de ser un extra y pasen a cumplir un rol claro en tu clóset.
Hay chaquetas que funcionan casi sin pensarlo. El cuero y el denim entran en esta categoría porque se adaptan con facilidad a rutinas cotidianas. Se usan cuando necesitas algo confiable, sin tener que replantear todo el outfit desde cero.
En días de clima intermedio, estas opciones permiten moverte con comodidad sin perder estructura visual. El resultado suele ser equilibrado, incluso cuando el resto de la ropa es más simple.
El blazer aparece cuando el contexto cambia, ya sea una reunión, una salida más ordenada o cuando simplemente quieres elevar lo que llevas sin rehacer todo el outfit. Funciona como una transición natural entre lo casual y lo más estructurado.
Puede combinarse con prendas simples y aun así aportar una imagen más definida. No es necesario llevarlo de forma rígida; muchas veces se mezcla con piezas más relajadas para equilibrar el conjunto. Además, su uso ya no se limita a lo laboral, sino que se ha integrado con naturalidad en looks cotidianos.
Cuando el clima se vuelve más variable, necesitas opciones que respondan rápido. Las chaquetas acolchadas y tipo bomber cumplen esa función sin complicar la elección. Se usan cuando el abrigo pasa a ser prioridad, pero sin perder movilidad.
Son especialmente útiles en días donde la temperatura cambia entre mañana y tarde. Se diseñan para acompañar ese ritmo, sin generar incomodidad ni exceso de peso visual.
Las texturas peludas han ganado espacio porque aportan algo distinto. ¿Son solo para el frío? Principalmente sí, pero también cumplen un rol estético claro cuando quieres darle más presencia a un look.
Se suelen usar como capa exterior en días más fríos, donde el abrigo es necesario. Al mismo tiempo, generan contraste si el resto de la combinación es más simple o neutra.
Más que pensar en tendencias, conviene mirar tu rutina: cómo te mueves, en qué espacios estás y qué necesitas a lo largo del día. Esas respuestas son las que realmente definen qué chaquetas te sirven.
Cuando eliges con ese criterio, el clóset se vuelve más funcional: sabes qué usar en cada situación sin probar de más, y las prendas no solo abrigan, sino que también ordenan tu forma de vestir.
Este es un contenido presentado por Tricot.