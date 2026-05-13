Un niño puede llevar un sándwich y no almorzar: Kast apunta a mejorar administración de Junaeb

El Presidente José Antonio Kast defendió el presupuesto de educación y descartó recortes en derechos sociales, pero planteó que hay margen para mejorar la administración de los recursos de Junaeb.

Para ilustrarlo, recurrió a un ejemplo que resonó más tarde en redes sociales. El Mandatario planteó el caso de los niños que llevan sándwich al colegio y deciden no almorzar en el casino, dejando raciones que igual se contabilizan como asignadas.

"Puede ser que algún niño lleve un sándwich y decida ese día no almorzar. Y se da, más de lo que uno cree. Bueno, ¿qué pasa con el alimento de ese niño?", planteó.

El Mandataroi añadió que "nosotros no vamos a quitar ningún derecho social, pero administrémoslo mejor. ¿Cuántas colaciones más, cuánta alimentación más se podría dar en Junaeb si se hace bien?".

El Presidente sostuvo que parte del problema es que los directores no tienen tiempo de supervisar los casinos escolares porque están atrapados en obligaciones administrativas.

"Qué importante sería que los directores tuvieran tiempo de ir a los casinos a ver si se está haciendo todo bien", afirmó, en una declaración que conecta directamente con el diagnóstico central del encuentro: el exceso de burocracia que aleja a los líderes escolares de su rol pedagógico.

Kast relató también el caso de un establecimiento al que Junaeb asignó colaciones que nunca llegaron: "Alguien llegó a preguntarle al director: '¿y cómo están las onces?' ¿Qué onces?", citó, para ilustrar las fallas de coordinación del sistema.

"Con los mismos recursos, uno puede hacer más si tuviera algún grado de libertad", concluyó.

"Directores por Chile"

Las declaraciones se produjeron durante un encuentro de la iniciativa "Directores por Chile", que convocó en La Moneda a 100 directores de establecimientos de distintas regiones del país.

La instancia, impulsada por el Ministerio de Educación y encabezada por Kast junto a la ministra María Paz Arzola, busca fortalecer el liderazgo directivo y levantar un diagnóstico nacional sobre las principales urgencias del sistema escolar.

Hasta la fecha, el programa ha realizado diez jornadas regionales con más de 1.200 directores. Una encuesta online lanzada el 4 de mayo suma ya más de 2.500 respuestas.

"Sobrecargados administrativamente"

La ministra Arzola reconoció que el diagnóstico recogido en las jornadas es claro: "Las exigencias no han ido siempre de la mano del apoyo y de las herramientas que los propios equipos escolares necesitan para enfrentarlos. El resultado ha sido equipos sobrecargados administrativamente, teniendo que cumplir protocolos y enfrentar sistemas que no necesariamente dialogan entre sí, con menos tiempo disponible para dedicarse a lo esencial".

Kast, por su parte, fue más directo: "Ser director hoy día es más tiempo en un escritorio, encerrado en una oficina, que viendo lo que sucede dentro del establecimiento donde está la vida. Si en los papeles esos no hay vida".

El Presidente anunció que antes de fin de año el Gobierno espera traducir este proceso de escucha en medidas concretas, entre ellas un reconocimiento formal a la labor directiva.

"No en un diploma", aclaró, sino en alivio burocrático y respaldo institucional. "Cada exceso de burocracia es como apagar el fuego de un director", cerró, citando el decálogo de Gabriela Mistral.