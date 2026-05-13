Académica UC por megarreforma: Apostar al crecimiento para financiar el déficit es arriesgado

Claudia Martínez, directora del Instituto de Economía de la Universidad Católica, destacó en Cooperativa las medidas pro-crecimiento que se incluyen en la megarreforma impulsada por el Gobierno, pero advirtió que los beneficios de recaudación dependen de una reactivación económica incierta y arriesgada.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la académica explicó que financiar el proyecto basándose en proyecciones de crecimiento futuro es una apuesta peligrosa, considerando que Chile ya se encuentra cerca del límite de deuda del 45% sobre el PIB.

"El efecto en el crecimiento es algo que uno espera de una disminución de impuestos, pero la magnitud es incierta. Hay estimaciones que muestran que el efecto puede ser incluso cero. No es recomendable financiarlo con un eventual efecto en crecimiento", subrayó.

"El mecanismo a través del cual la rebaja de impuestos tiene un efecto en la inversión que disminuye el costo del capital. Pero si aumenta la tasa de interés producto de que aumentó el déficit fiscal, esa disminución del costo de capital por la rebaja de impuestos podría verse compensada por el aumento de la tasa de interés. Entonces, conceptualmente es posible que no haya efecto crecimiento", puntualizó la profesora.

En ese sentido, Martínez enfatizó: "Dado que tenemos un déficit fiscal, en el que estamos gastando más de lo que recaudamos, apostar a un número en particular, que es lo que se está apostando para recuperar el tema fiscal de aquí al 2031, a mi juicio es algo arriesgado".

Consultada por la invariabilidad tributaria planteada en el proyecto de reconstrucción, la experta indicó que su aplicación "implica que va a haber algunas empresas e inversiones que van a estar escudadas en esta invariabilidad y eso le quita a las próximas administraciones la posibilidad de aumentar los impuestos".

"Le quita grados de libertad a las próximas administraciones en un contexto de que eventualmente, si es que no está financiado el proyecto, podría generar déficit fiscal en el futuro", alertó.

Contribuciones: "La edad no basta como criterio"

Respecto a la propuesta de eliminar el pago de contribuciones para los mayores de 65 años, la economista dijo que la medida carece de una focalización adecuada, ya que no distingue entre la vulnerabilidad de la persona y su patrimonio real.

"El 74% de las propiedades de los adultos mayores están exentas de contribuciones. El problema es cómo separar el quién paga estas contribuciones del ingreso de las personas. El tema de las contribuciones es para un subconjunto de los adultos mayores dentro de los que ya tienen hogar, de los que tienen una propiedad, un conjunto muy bajo", indicó.

"Es importante entender que lo que uno quisiera es focalizar esto de una forma mejor, de manera tal que los hogares que tienen bajos ingresos sean efectivamente los que tengan algún beneficio, (pero) claramente la edad no basta como criterio de justicia tributaria", concluyó.