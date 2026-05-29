AliExpress se suma al CyberDay por primera vez con descuentos de hasta 90%

AliExpress, la plataforma internacional de comercio electrónico minorista de Alibaba International Digital Commerce Group, anunció el lanzamiento de su campaña de CyberDay, que se llevará a cabo desde el 29 de mayo hasta el 10 de junio de 2026. Esta plataforma, se suma por primera vez al evento y ofrecerá descuentos de hasta 90%, con foco en marcas certificadas bajo su programa de protección Brand+, envío gratuito y un exclusivo catálogo de marcas de nivel global.

Durante la campaña, los usuarios podrán explorar ofertas en una gran variedad de categorías, que incluyen artículos esenciales para el hogar inteligente, electrónica de consumo, moda y belleza, artículos para deportes y aire libre, accesorios para automóviles y productos para mamás y bebés, entre otros.

Marcas globalmente reconocidas

El CyberDay es el momento de comercio electrónico más importante del año y AliExpress, más allá de los descuentos de hasta 90% en todo el sitio, pone el foco de esta campaña en una selección exclusiva de marcas asociadas a Brand+.

Así ofrecerá productos de marcas reconocidas mundialmente por su calidad, innovación y precios competitivos, en las principales categorías que los chilenos buscan en estas fechas. La oferta incluye:

Lenovo, reconocida por su electrónica de consumo , trae sus audífonos Bluetooth premium, con la calidad de audio y la confiabilidad de marca por las que la compañía destaca globalmente.

, trae sus audífonos Bluetooth premium, con la calidad de audio y la confiabilidad de marca por las que la compañía destaca globalmente. Los fanáticos de los videojuegos y los esports podrán elegir productos periféricos de valor a través de la oferta de AJAZZ , que incluirá teclados y mouse de última generación.

, que incluirá teclados y mouse de última generación. MX10 sumará al CyberDay una línea de vanguardia en cajas de TV inteligente (smart TV boxes) y dispositivos de proyección diseñados para el consumidor chileno.

sumará al CyberDay una línea de vanguardia en cajas de TV inteligente (smart TV boxes) y dispositivos de proyección diseñados para el consumidor chileno. El mundo tuerca encontrará accesorios para automóviles a través de 70mai , marca experta en seguridad de conducción inteligente. Una innovadora gama de cámaras para tablero (dashcams) y soluciones de monitoreo automotriz para los conductores que buscan viajes más inteligentes y seguros.

, marca experta en seguridad de conducción inteligente. Una innovadora gama de cámaras para tablero (dashcams) y soluciones de monitoreo automotriz para los conductores que buscan viajes más inteligentes y seguros. Y adelantándose a la próxima primavera, quienes deseen prepararse para el trekking, aire libre y camping, encontrarán en Sofirn y Wurkkos soluciones de iluminación táctica de nivel profesional, diseñadas específicamente para la exploración y la aventura outdoor.

Los compradores chilenos podrán acceder a estas ofertas en AliExpress.com o descargando la aplicación de AliExpress, disponible para iOS y Android.

Programa Brand+: comprar sin preocupaciones

Una importante seguridad para sus consumidores es la que ofrecerá AliExpress a través de su canal Brand+. Los vendedores adheridos cuentan con el sello de Original Certificado, una garantía de que el comercio ha proporcionado documentos de autorización de la marca. Además certifica que la autenticidad del artículo es verificada periódicamente por proveedores de servicios externos y que el vendedor se ha comprometido a cumplir con estándares de calidad.

El programa Brand+ incluye también envío gratuito en artículos elegibles. Más allá de las rebajas, AliExpress continúa invirtiendo en una mejor experiencia de compra para los consumidores chilenos, con opciones de envío local (Envío desde Chile) y puntos de retiro para el consumidor (Puntos de Entrega) ahora disponibles en la plataforma, ofreciendo mayor velocidad y flexibilidad para las compras del día a día.

Acerca de AliExpress

Lanzada en 2010, AliExpress es una plataforma de comercio electrónico de empresa a consumidor (B2C) que permite a los consumidores globales comprar directamente a fabricantes y distribuidores en China y en todo el mundo. Además de la versión global en idioma inglés, la plataforma de AliExpress también está disponible en otros 15 idiomas. AliExpress forma parte de Alibaba International Digital Commerce Group.

Este es un contenido presentado por AliExpress Chile.