Presidente Kast en la antesala a la Cuenta Pública: "Quiero hacer un llamado a la esperanza"

En la antesala de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast definió los principales hitos de su Gobierno en sus primeros meses y cómo llevará adelante su agenda en materia de seguridad, migración y economía.

El Mandatario realizó una extensa entrevista con El Mercurio, en la que analizó la salida de las ministras Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y Mara Sedini (Secretaría General de la Presidencia): "Cada cambio es complejo para un Presidente. Más allá de si hay Cuenta Pública o no. Es duro. Cuando uno convoca a alguien no lo convoca a un proyecto de 60 o 90 días. Lo invita a un proyecto de gobierno".

"Pero más allá de las fechas, uno tiene que tomar las decisiones cuando corresponden (...) Tengo un estilo de trabajar en equipo, de entregar atribuciones, pero también exigir resultados. Y que cada uno sea responsable en el ejercicio del cargo", complementó.

En esa linea, realizó una autoevaluación de su Mandato en los primeros meses, afirmando que "vamos avanzando a paso firme. Las personas tenían una expectativa muy alta y nosotros estamos conscientes de eso. Por eso quiere hacer un llamado a la esperanza. Lo que quiero plantear en la Cuenta Pública es eso, un llamado a la esperanza".

Igualmente, defendió el "cambio radical" que anunció en su campaña: "Para llegar a hacerlo estamos haciendo los ajustes necesarios ministerio por ministerio, servicio por servicio, y paso a paso las personas irán viendo ese cambio. No es de un día para otro (...) No estamos mirando la próxima elección sino la próxima generación. Para fundar las bases y hacer un cambio radical uno tiene que ir adecuando cada servicio y cada ministerio para que funcione bien".

"Parte del concepto del cambio radical es decir las cosas por su nombre. Es decirles que vamos a actuar con transparencia (...) Implica tomar medidas duras y drásticas no tratando de buscar la popularidad o el populismo", afirmó respecto al alza de las bencinas.

Seguridad: "Lo importante es cómo se concretan las cosas"

Por otro lado, el Mandatario se refirió al plan de seguridad, uno de las áreas en las que más ha recibido críticas al no presentar una estrategia concreta, al ser además una de sus principales promesas de campaña.

"Lo que vamos a hacer es demostrar con acciones y con hechos más que con palabras. Los planes están. Y el ministro Arrau lo va a entregar y tiene que exponer el día martes en el Congreso. Pero lo importante es cómo se concretan las cosas", aseveró.

En cuanto a lo señalado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sobre que la política de seguridad de la Administración anterior era "suficiente", el Jefe de Estado reconoció que "hay políticas de Estado y cosas que valoramos que se hicieron durante el gobierno de Gabriel Boric como el traspaso de Gendarmería de Justicia a Seguridad".

Asimismo, descartó que las Fuerzas Armadas tomen un rol protagónico en el control de orden público: "Nosotros respetamos la institucionalidad y el orden público está a cargo de Carabineros, PDI y ahora Gendarmería. Las FF.AA. tienen otro rol. Pueden coadyuvar. Pero el rol de las FF.AA. no es el orden público".

Migración: Vamos a llegar a la meta, pero de distintas formas

El Presidente Kast también abordó también el tema de migración, área en el que ha recibido múltiples críticas, sobre todo después de referirse como una "metáfora" la expulsión de 300 mil migrantes irregulares al asumir la Presidencia.

En ese sentido, afirmó que "primero hicimos el plan fronterizo para evitar el flujo constante de ingreso. Después vamos a ir señalándoles a las personas que están de manera irregular que van a tener una opción de abandonar libremente el país. Entonces, vamos a llegar a meta, pero de distintas maneras. No necesariamente usted tiene que tomar un avión y expulsarlos como se está haciendo ahora, con un funcionario de la PDI".

En cuanto a la posibilidad de regularizar migrantes, afirmó que "el gobierno anterior dejó una cantidad de documentos sin firmar impresionante. Hay que analizarlos uno por uno. El estado de abandono y negligencia que existía en el tema de migraciones era total. Hoy estamos en eso. La plataforma tecnológica es casi del siglo pasado".

Plan de Reconstrucción Nacional

El Jefe de Estado abordó también las posibles modificaciones al plan de Reconstrucción Nacional, como reducir los años de invariabilidad, y apuntó que "es un debate que está en proceso. Y parte de la discusión en el Senado el 2 de junio. Veamos cuáles son las propuestas, la seriedad y la responsabilidad sobre lo que se plantea ahí".

"Seguramente los planteamientos van a ser distintos de los que se hicieron en la Cámara", aseguró.

En esa línea, defendió que el proyecto no afectará "ningún derecho social", pero reparó en que "las incivilidades no son derechos sociales (...) Una incivilidad es no pagar el CAE; es saltarse el pago del metro; es destruir un bien público; es rayar un monumento. Por eso estamos avanzando en el rol único de vándalos. Cada monumento que se destruye implica un gasto".

Asimismo, abordó el rol de la oposición: "No voy a decir que hay dos almas, pero hay distintas visiones dentro de la oposición. Y se ha ido mostrando en distintos momentos del debate legislativo. Hay algunos que buscan solo obstaculizar y otros dispuestos a colaborar".

"Si alguien plantea que es constructivo presentar más de mil indicaciones (al proyecto de Reconstrucción), yo diría que no es constructivo. Pero si alguien se concentra en dos, tres, cuatro o cinco planteamientos, se pueden analizar. Se dieron conversaciones importantes con distintas fuerzas políticas y se pueden ir ajustando ciertas cosas", afirmó.

Por otro lado, el Presidente Kast se refirió a un eventual apoyo de una intervención de Estados Unidos en Cuba, como la que hizo en Venezuela, y aseveró que "en Cuba no hay democracia. Y ese pueblo está sufriendo por una dictadura de décadas. Yo dije que apoyará a quien saque a Venezuela de la dictadura. Lo mismo digo respecto a otras naciones que son víctimas de una dictadura".

Respecto a la sobrestimación ocurrida en Codelco, afirmó que "hay que ordenar. Esto no se trata de privatización o no, es llevar bien las cuentas. Aquí se mezcló la política con lo ejecutivo en Codelco. ¿Quién sabía quién era vicepresidente ejecutivo de Codelco? Se conocía quien era el presidente del directorio (Máximo Pacheco), que actuaba en toda la línea y además en otra sociedad que se creó. Creo que tomó una buena decisión en renunciar".

En cuanto a los indultos a exuniformados condenados a crímenes de lesa humanidad que están en Punta Peuco o quienes actuaron durante el estallido social, otra más de sus promesas de campaña, el Jefe de Estado enfatizó que el indulto es una facultad del Presidente, pero agregó que "queremos ordenar y abrir un debate político y buscar la unidad. Chile quiere unidad. Pero, sentémonos a conversar".

"Llevemos las cosas a la realidad que afectó a Chile en ese momento de violencia. Veamos situaciones concretas. De personas que tuvieron una sanción y otras que no la tuvieron. Porque si uno los mira fueron hechos similares con resolución distinta. Sentémonos con los actores políticos a ver cómo superamos esas tensiones para que no volvamos a sufrir esas divisiones que hasta el día de hoy existen por hechos ocurridos hace más de 50 años", afirmó.