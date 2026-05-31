Pulso Ciudadano: Previo a la Cuenta Pública, Kast tiene una aprobación del 31%

La encuesta Pulso Ciudadano publicada esta jornada arrojó que, de cara a su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast cuenta con el 31% de aprobación entre la ciudadanía.

El sondeo, realizado entre el 27 y 29 de mayo con una muestra de 1.082 casos de cobertura nacional, afirmó que dicha cifra no varió significativamente respecto a la medición anterior, en que el Mandatario tuvo 31,2% de aprobación.

En tanto, la desaprobación del Presidente se ubica en 53,3%, mientras que el de su gabinete alcanza el 59,2%.

Evaluación del gabinete

Ante la pregunta de quién consideran los consultados que son los mmejores ministros, lidera el de Vivienda, Iván Poduje, con 23,5%, "posicionándose muy por encima del resto" de los secretarios de Estado, afirmó Pulso Ciudadano.

Le siguen el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, con 10,6%; el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, con 9,9%; el de Seguridad, Martín Arrau, con 6,1%; y el de la Segpres, José García Ruminot, con 6%.

Y en la contraparte, frente a la consulta de quiénes son los peores ministros, lidera Quiroz con 29,6%, seguido por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao (20,1%); de Deportes, Natalia Duco (17,7%); de Energía, Ximena Rincón (15,8%); y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (15,1%).

Evaluación negativa al manejo de los problemas supera el 48%

La encuesta de Pulso Ciudadano también arrojó que todos los encuestados evaluaron negativamente la forma en que el Gobierno maneja los problemas del narcotráfico (57,2%), la delincuencia (54,6%), la economía (51,9%), la inmigración (49,6%) y las expulsiones de migrantes (48,3%).

Además, ante la pregunta sobre si el Presidente Kast tiene un plan de seguridad concreto, el 65,7% de los sondeados respondieron que no, mientras que el 19,5% cree que sí -es decir, sólo dos de cada 10 ciudadanos- y el 14,7% expresó no saber.

En tanto, el principal problema del país -según los consultados- es la delincuencia, con una medición que escala al 47,9%, siguiéndola de lejos la inflación (25,7%), la salud (21,8%), el desempleo (21,5%) y la economía en general (21,4%).