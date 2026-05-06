CGE activa plan de acción preventivo ante sistema frontal que afectará a la región Metropolitana

Ante las proyecciones meteorológicas que señalan el ingreso de un sistema frontal que afectará a la Región Metropolitana, y que traería lluvia y viento, CGE activó su plan preventivo de operaciones para atender de la forma más expedita posible interrupciones de suministro eléctrico en las 19 comunas donde opera.

El plan contempla medidas como la preparación de los centros de operación, el despliegue de brigadas de mantenimiento pesado y poda, y los equipos de atención domiciliaria, para abordar las interrupciones de suministro que podrían presentarse, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, principalmente por la acción del viento o la caída de árboles, ramas u otros objetos sobre la red eléctrica.

CGE dispondrá de brigadas pesadas, dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada como postes y líneas eléctricas, que operarán en terreno, e incrementó también el número de brigadas de atención de emergencia que se desplegarán por estas comunas.

La compañía duplicará sus recursos normales para atender posibles interrupciones de suministro producto del sistema frontal, sumando también personal desde las bases de operación y el refuerzo de la atención de clientes en el call center, centros de operación y personal 24/7 en mesas de trabajo para administrar el aumento de recursos dispuestos, junto a la permanente coordinación con autoridades e instituciones. En caso de que se requiera, CGE tiene la capacidad de aumentar su despliegue para atender contingencias.

CGE recuerda a sus clientes que pueden comunicarse con la compañía y reportar interrupciones de suministro a través del Fono Clientes gratuito 800 800 767, el WhatsApp de atención a clientes +56 9 8956 8479, la aplicación para teléfonos móviles “1clickCGE” y la página web www.cge.cl.

En el caso de los pacientes electrodependientes, estos cuentan con un canal exclusivo de atención a través del número gratuito 800 203 180.

Consejo

CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados.

En caso de emergencia, puede comunicarse con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1click y el número de WhatsApp +56 9 8956 8479.

Este es un contenido presentado por CGE Energía.