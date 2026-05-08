"Turbazo" en Maipú: Seis delincuentes golpearon a una familia en su casa y robaron 160 millones

Seis delincuentes armados ingresaron la madrugada de este viernes a una vivienda ubicada en la comuna de Maipú, intimidaron a una familia y escaparon con joyas, artículos electrónicos y dos vehículos: un botín avaluado en cerca de 160 millones de pesos.

El hecho ocurrió cerca de las 04:00 de la madrugada en el sector de Ciudad Satélite. Los sujetos -que actuaron a rostro cubierto- ingresaron al condominio Bosques de Chena y escalaron hasta el segundo piso de la vivienda, para entrar por una ventana.

Una vez dentro, intimidaron con armas de fuego y armas cortopunzantes a los cuatro integrantes de la familia: un matrimonio y sus dos hijas menores de edad. Tanto los padres como una adolescente de 17 años fueron golpeados por los delincuentes.

El capitán Félix Carrasco, de la Prefectura Santiago Rinconada, calificó el atraco como "un robo con violencia, modalidad 'turbazo'".

"El grupo familiar asciende a cuatro personas, ingresaron seis sujetos a rostro cubierto, premunidos con armas de fuego y armas cortopunzantes, quienes en primera instancia intimidan, posteriormente agreden (a las víctimas), sustraen diversas especies tecnológicas -computadores, celulares-, joyas, y huyen finalmente de este sitio del suceso a bordo de los dos vehículos de esta familia", detalló.

Las víctimas resultaron con lesiones de carácter leve y fueron trasladadas a un centro asistencial para la constatación, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero de los responsables.

Los hampones lograron abandonar el condominio por el portón principal, aparentemente, sin levantar sospechas.