CGE activa plan de acción preventivo ante sistema frontal que afectará a la región Metropolitana

Ante las proyecciones meteorológicas que señalan el ingreso de un sistema frontal que afectará a la Región Metropolitana y que traerá lluvia y viento, CGE activó su plan preventivo de operaciones para atender de la forma más expedita posible las interrupciones de suministro eléctrico en las 19 comunas donde presta servicio a más de 611 mil clientes.

El plan contempla medidas como la preparación de los centros de operación, el despliegue de brigadas de atención de emergencias tipo SAE (Servicio de Atención de Emergencias) y equipos de atención domiciliaria, con el fin de abordar las interrupciones de suministro que podrían presentarse, de acuerdo con el pronóstico meteorológico, principalmente por la acción del viento o la caída de árboles, ramas u otros objetos sobre la red eléctrica.

CGE dispondrá de brigadas pesadas, dedicadas a la reconstrucción de infraestructura dañada, como postes y líneas eléctricas, que operarán en terreno. Asimismo, incrementó el número de brigadas de atención de emergencia que se desplegarán en estas comunas.

La compañía desplegará 50 brigadas en terreno, además de personal técnico y operativo, para atender posibles interrupciones de suministro producto del sistema frontal. A ello se suma el personal que, desde las bases y oficinas, reforzará la atención de clientes a través del Call Center, los centros de operación y equipos que trabajan 24/7 en mesas de coordinación para administrar el aumento de recursos dispuestos y mantener una permanente coordinación con autoridades e instituciones.

En caso de ser requerido, CGE puede aumentar los recursos técnicos y humanos entre cinco y siete veces respecto de su condición normal de operación, los que podrán destinarse a la atención de emergencias mediante turnos durante las 24 horas del día.

La compañía también ha dispuesto el reforzamiento de sus canales de contacto y plataformas de atención, con el fin de brindar un servicio expedito a sus clientes. CGE recuerda que pueden comunicarse con la empresa y reportar interrupciones de suministro a través del Fono Clientes gratuito 800 800 767, el WhatsApp de atención al cliente +56 9 8956 8479, la aplicación móvil "1clickCGE" y el sitio web www.cge.cl.

Este es un contenido presentado por CGE Energía.