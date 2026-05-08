Costa lanza Dubai Style, chocolate inspirado en la tendencia mundial del chocolate Dubai

Costa lanzó oficialmente su nueva tableta Dubai Style, una propuesta inspirada en la tendencia internacional del llamado "chocolate Dubai" y elaborada en Chile. Con este producto, la marca busca acercar al mercado local una de las preparaciones más comentadas del último tiempo, manteniendo su apuesta por la innovación dentro de la categoría.

La tableta combina ingredientes característicos de esta tendencia, como crema de pistacho y kadayif, logrando un equilibrio entre suavidad y crocancia. El resultado es un chocolate con relleno cremoso y textura crujiente, pensado para ofrecer una experiencia diferente desde el primer bocado.

Aunque el fenómeno comenzó como una moda impulsada por redes sociales y mercados internacionales, con el tiempo se consolidó como una propuesta con fuerte presencia dentro del mundo del chocolate. Frente a este escenario, Costa decidió desarrollar su propia versión adaptada al gusto de los consumidores chilenos.

Uno de los focos del lanzamiento es ampliar el acceso a este tipo de productos en el país. La marca apuesta por una alternativa innovadora y accesible, llevando esta tendencia a un público más amplio.

En una primera etapa, Dubai Style estuvo disponible solo en algunos supermercados. No obstante, desde el 15 de abril comenzó su distribución en distintos canales de venta a nivel nacional, permitiendo que más personas puedan encontrarla fácilmente.

Con este lanzamiento, Costa busca reforzar su posición como una marca que sigue de cerca las tendencias globales y las transforma en productos pensados para el mercado chileno. Dubai Style se suma así a su catálogo como una propuesta que combina ingredientes auténticos y una experiencia cercana para los consumidores.

Este es un contenido presentado por Costa.