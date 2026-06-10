El Modo Mundial se vive en Falabella con productos, experiencias y desafíos digitales

A horas del inicio del Mundial 2026, el ambiente futbolero comienza a sentirse con más fuerza dentro y fuera de la cancha. El regreso del álbum oficial, las conversaciones sobre las selecciones favoritas y las primeras predicciones de los partidos ya forman parte de una temporada que, cada cuatro años, vuelve a movilizar a fanáticos de todas las edades.

En ese contexto, Falabella activó su "Modo Mundial", una propuesta que reúne una selección especial pensada para vivir esta previa y cada etapa del campeonato, con alternativas disponibles en tiendas, la app y el sitio web de Falabella.com. La propuesta contempla tecnología para seguir cada partido, como televisores de hasta 100 pulgadas y equipos de audio, además de artículos deportivos, figuras coleccionables Minix y una selección especial de productos vinculados a esta temporada.

Entre los favoritos de esta temporada destacan el álbum oficial, las láminas Panini y las Cartas Limited Edition exclusivas de Falabella para el Mundial 2026, que ya se han convertido en protagonistas de esta cita deportiva. A ellas se suman otros artículos asociados al campeonato, como la pelota oficial del torneo.

La activación también incorpora nuevas experiencias vinculadas al campeonato. Una de ellas es el juego de probabilidades "Desafío Mundial, Juega y Gana", disponible en la app de Falabella. Esta actividad es 100% gratuita; a la fecha, ya suma más de 50 mil inscritos y se espera que más de un millón de clientes participen. Los usuarios podrán poner a prueba sus predicciones partido a partido y optar a premios de Kia, Hisense y Lenovo, que van desde un automóvil hasta entradas para encuentros de la cita mundialista.

Asimismo, Falabella contará con experiencias presenciales ligadas al álbum oficial, incluyendo espacios de intercambio de láminas en todas sus tiendas y otras iniciativas pensadas para vivir de cerca uno de los eventos más esperados del año.

"Sabemos que el Mundial es uno de esos momentos que movilizan a muchas personas y que se viven de distintas maneras. Por eso quisimos reunir productos y experiencias pensadas para esta temporada, como parte de la previa y del entusiasmo que empieza a instalarse en torno al torneo", señala Cristian Portilla, gerente de Negocios de Falabella.

Este es un contenido presentado por Falabella.