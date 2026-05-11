Herbalife reafirma su compromiso con la calidad respaldada por certificaciones internacionales

En un escenario donde los consumidores valoran cada vez más la seguridad y transparencia de lo que consumen, Herbalife refuerza su compromiso con la calidad a través de certificaciones internacionales que respaldan sus procesos y el cumplimiento de exigentes estándares, tanto locales como globales.

La compañía, reconocida como la marca N°1 del mundo en nutrición para el bienestar y estilo de vida activo*, cuenta con un sólido respaldo de acreditaciones que validan sus procesos de fabricación y control.

Con más de 45 años de trayectoria global y 29 años de presencia en Chile, Herbalife se posiciona como una marca confiable en el mercado, ofreciendo productos respaldados por la ciencia y adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores.

El reconocimiento de diversas agencias certificadoras y organizaciones internacionales a sus procesos de fabricación da cuenta de este compromiso. "La compañía demuestra su responsabilidad, contribuyendo al bienestar de sus clientes en los más de 90 mercados donde está presente", señaló Marisol Ahumada, vicepresidenta regional de Ventas de Herbalife para Centro y Sudamérica.

Entre sus acreditaciones, Herbalife cuenta con certificaciones ISO 17025, NSF International, además de NSF Certified for Sport® en varios de sus productos deportivos de la línea Herbalife24, como CR7 Drive y Rebuild Strength.

Asimismo, algunos productos cuentan con certificación GFCO (Gluten Free Certification Organization), lo que ofrece una alternativa segura para personas con intolerancia al gluten o que optan por evitarlo en su dieta. A esto se suma el cumplimiento de estrictos estándares de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), junto con rigurosos controles y pruebas que garantizan la ausencia de contaminantes peligrosos.

"Estas certificaciones reflejan nuestro compromiso con la seguridad de los consumidores, asegurando que nuestros productos cumplen con los más altos estándares internacionales y generando confianza en quienes los utilizan", declara Fernando Cardoso da Cunha, senior manager de Aseguramiento de la Calidad de Herbalife para Centro y Sudamérica.

Calidad Certificada Herbalife cuenta con estándares de calidad globales uniformes y realiza anualmente miles de pruebas de calidad que le han permitido obtener las siguientes certificaciones: El estándar ISO 17025 certifica la capacidad técnica de los laboratorios y la uniformidad de los resultados. La certificación NSF Internacional asegura que las instalaciones en Estados Unidos cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales, con inversión en tecnologías de punta. Garantiza que los productos que tiene esta certificación están libres de sustancias prohibidas por las principales organizaciones deportivas.

De la semilla a la mesa

"De la semilla a la mesa" es el programa de control de calidad de Herbalife, diseñado para garantizar la seguridad, calidad y eficacia de sus productos, basados en la ciencia. Este modelo abarca todo el proceso productivo, desde el abastecimiento de ingredientes hasta el empaque final.

El proceso contempla una selección rigurosa de ingredientes y el trabajo directo con agricultores; la producción en una de sus cuatro plantas propias de innovación y manufactura; y la realización de pruebas en nueve laboratorios de investigación, desarrollo y control de calidad. El sistema concluye con la supervisión de toda la cadena de distribución, desde la fabricación hasta el almacenamiento en centros de distribución.

Según explica Cardoso da Cunha, "el exhaustivo proceso de calidad que seguimos permite confirmar que lo que se declara en la etiqueta corresponde exactamente a lo que contiene el producto". Desde el origen de los ingredientes hasta el producto final, la compañía sitúa la calidad como eje central de su operación.

Ética Corporativa

Herbalife también destaca por su alineación con estándares internacionales en materia de ética empresarial dentro de la industria de la venta directa. La compañía cumple con las prácticas promovidas por la World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) y la Cámara de Venta Directa de Chile A.G., entidades que regulan y certifican el cumplimiento de normas del sector.

En 2024, la empresa se convirtió en la primera en Chile en obtener la certificación Global Code of Ethics Initiative, otorgada por la Cámara de Venta Directa de Chile A.G., por cumplir e impulsar el Código de Ética de dicha asociación gremial.

La WFDSA y las respectivas Cámaras de Venta directa de cada país, promueven esta certificación con el propósito de educar a las empresas y al público que es parte de esta industria sobre las mejores prácticas corporativas y las normas éticas que deben cumplir para comercializar productos.

"Para Herbalife es fundamental promover las buenas prácticas dentro de la industria y proteger tanto a nuestros consumidores como a nuestros Distribuidores Independientes. Esta distinción refleja los pilares que nos guían -la ética y la confianza- y nos impulsa a seguir innovando en la industria de la venta directa", concluyó Marisol Ahumada.

* Fuente: Euromonitor; CHed2026, nutrición para el bienestar y estilo de vida activo según definiciones de control de peso y bienestar, nutrición deportiva y vitaminas y suplementos dietéticos; % combinado RSP share GBO de 2025.

Este es un contenido presentado por Herbalife.