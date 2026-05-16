Suprema ratificó censura a jueza que liberó por error a presunto sicario del "Rey de Meiggs"

La Corte Suprema confirmó la sanción de censura por escrito impuesta a la jueza de garantía Irene Rodríguez por haber liberado erróneamente a Alberto Carlos Mejía, presunto sicario que asesinó al comerciante José Reyes, alias el "Rey de Meiggs".

Los hechos se remontan al 9 de julio del año pasado, cuando la magistrada dirigió la audiencia de formalización contra Mejía -venezolano, vinculado con el Tren de Aragua- y sus connacionales Yonder Blanco y Neomar Arismendi. Todos quedaron con prisión preventiva en Santiago 1.

Sin embargo, y posteriormente, Rodríguez firmó por error la liberación de Mejía, lo que desató una amplia controversia judicial y política y la instrucción de un sumario contra la jueza dirigido por la fiscal judicial Clara Carrasco, que pidió como sanción -a la Corte de Apelaciones de Santiago- un mes de suspensión y con goce de medio sueldo.

No obstante, el mentado tribunal rebajó el castigo a una censura por escrito, la segunda más leve en la escala de sanciones que establece el Código Orgánico de Tribunales (COT); lo que fue ratificado finalmente por la Suprema, informó El Mercurio.

Jueza reconoció que no leyó lo que firmó

Según afirmó la jueza Rodríguez en el sumario, cometió un error técnico al no usar el sistema actualizado al momento de trabajar con la polémica resolución.

También se estableció que la magistrada admitió que la palabra "libertad" debió haberle llamado la atención, además de reconocer que no leyó lo que firmó.

En ese marco, se determinó que Rodríguez cometió una infracción a sus deberes funcionarios al firmar una orden de libertad sin leer su contenido y que actuó con negligencia.

Durante el proceso, la jueza siempre sostuvo que se declaraba "inocente" y descartó "dolo" o "corrupción" en relación con el documento que liberó al imputado extranjero.

Cabe recordar que, pese a lo ocurrido, Mejía logró ser recapturado en la ciudad de Barrancabermeja, Colombia.