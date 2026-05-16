Directiva electa del PDG recurrirá al Tricel luego que tribunal invalidara comicios internos

La directiva del Partido de la Gente (PDG) que salió vencedora en las elecciones internas llevadas a cabo el 25 de abril presentará un reclamo ante el Tricel luego que el Tribunal Supremo del colectivo declarara "inválidos" los resultados.

Ese día, la tienda definió a Patricio Quisbert como su timonel, que disputaba el cargo con la diputada Zandra Parisi -hermana del fundador del PDG y excandidato presidencial, Franco Parisi-; y escogió al resto de la directiva nacional, las regionales, las regionales jóvenes y al consejo regional.

La lista ganadora también contaba con Patricio Briones y Fabián Ossandón como vicepresidentes.

Sin embargo, el tribunal del PDG determinó la invalidez del proceso porque no reunió "las condiciones suficientes de certeza jurídica, verificabilidad homogénea, trazabilidad y control documental" que permitan concretar la proclamación electoral, por lo que llamó a realizar nuevos comicios.

Ante esto, Quisbert reaccionó: "No estamos de acuerdo con ese resultado. Vamos a continuar los procesos que corresponden, vamos a presentar la documentación al Tricel o, en el caso que corresponda, un recurso de protección, porque consideramos que no ha sido de todo transparente el proceso por parte del Tribunal Supremo".

"Esperamos que todas las observaciones que hicieron durante el proceso puedan ser transparentadas, si se consideraron o no se consideraron. Por lo pronto, tenemos solamente el comunicado (del tribunal del partido), que lo estamos analizando con el área legal que nos está colaborando", agregó el candidato de la lista B.

"Creo que pronto vamos a tomar una determinación más concreta mañana (domingo) o el lunes, pero sí o sí vamos a ir al Tricel a presentar nuestro reclamo", aseguró el excandidato a gobernador por Tarapacá.

Rodrigo Vattuone se mantendrá como timonel hasta los resultados de las nuevas elecciones; lo mismo que Franco Parisi en el cargo de vicepresidente. Ambos apoyaban la candidatura de Zandra Parisi.