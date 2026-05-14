El Presidente José Antonio Kast aclaró la polémica generada tras calificar de "metáfora" su promesa de expulsar a 300 mil migrantes el primer día de Gobierno. Esta vez, admitió que la palabra escogida tampoco fue la más precisa: "Quizás la palabra era hipérbole, no metáfora".

"Uno cuando está en una exposición pública puede ocupar un término no el más apropiado quizás, pero todos entienden (...) el ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo", aseguró el Mandatario.

Kast apuntó como evidencia de avances los vuelos de deportación, el cierre de fronteras y la reducción de ingresos clandestinos, además de salidas voluntarias de migrantes. Reconoció, no obstante, que el proceso enfrenta obstáculos administrativos heredados: carpetas sin firmar, solicitudes sin procesar y fallas en el sistema de digitalización.

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