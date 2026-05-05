Manual de primerizas: Alison Mandel y Chiqui Aguayo aterrizan la maternidad con humor en su nuevo libro

¿Y si la maternidad no es como te la contaron? ¿Y si no existe el manual perfecto para ser “la madre ideal”? Con una mirada fresca, irreverente y profundamente honesta, las comediantes chilenas Alison Mandel y Chiqui Aguayo presentan Manual de primerizas, una guía imperfecta—y por eso necesaria— para enfrentar la maternidad real.

Publicado por el sello Aguilar, este libro recoge la experiencia de ambas autoras como madres primerizas, atravesada por dudas, miedos, contradicciones y también mucho humor. Lejos de ofrecer recetas infalibles o consejos idealizados, Mandel y Aguayo invitan a las lectoras a formar parte de una comunidad donde equivocarse también es parte del aprendizaje.

"Todo eso que te prometieron sobre ser una madre perfecta… no lo vas a encontrar aquí", advierten las autoras. En cambio, el libro ofrece relatos cercanos y sin filtros sobre el caos, las emociones intensas y los momentos inesperados que trae la llegada de un hijo.

Manual de primerizas nace del exitoso podcast homónimo, uno de los más escuchados en Chile, donde ambas comediantes han construido una sólida comunidad de mujeres que se reconocen en sus historias. Este salto al formato libro consolida el fenómeno y amplía su alcance, ofreciendo una experiencia de lectura tan cercana como una conversación entre amigas.

"Hicimos este manual de primerizas para acompañarte en tu maternidad de una forma real, sincera y divertida. Queremos que puedas buscar entre estos capítulos consejos que necesites —o tal vez no, pero que te daremos igual—, palabras de apoyo, chistes que reflejen tu situación y, por supuesto, que te puedas enterar de las cosas que NO se deben hacer", plantean sus autoras.

Alison Mandel y Daniela "Chiqui" Aguayo, reconocidas por su trayectoria en el stand-up y sus exitosas presentaciones en el Festival de Viña del Mar, combinan sus voces para dar forma a un relato auténtico, cargado de humor directo y complicidad.

Dirigido a un público transversal, Manual de primerizas se posiciona como una lectura imprescindible para quienes están viviendo —o están por vivir— la maternidad, y también para quienes buscan una mirada distinta, más humana y menos idealizada de esta experiencia.

Con 176 páginas y ya disponible en librerías, este libro no pretende tener todas las respuestas, pero sí acompañar, contener y, sobre todo, hacer reír en medio del caos.

Este es un contenido presentado por Penguin Random House.