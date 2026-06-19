Seguros de viaje para mayores de 70 años: qué deben contratar los chilenos antes de salir al exterior

Cruzar la frontera después de los 70 años es un hito espectacular. Sin embargo, para los viajeros chilenos, la planificación exige mirar más allá de los pasajes. El mercado internacional ha cambiado y la salud en el extranjero no es un tema que se deba dejar al azar.

Viajar sin respaldo es un riesgo financiero gigante. Sobre todo, porque un imprevisto médico en el extranjero, aún cuando se tienen más de 70 años, puede costar miles de dólares si no se cuenta con la asistencia correcta.

Importancia de un seguro de viaje para mayores de 70 años

En la medida en que se envejece, es más probable sufrir eventualidades de salud, algo que se debe considerar al viajar. Por eso, contar con un seguro de viaje internacional barato, como los ofrecidos por protegetuviaje.com, a los 70 años es casi un requisito fundamental.

Y si a lo anterior se suma el hecho de que, la atención médica internacional puede ser costosa, entonces este servicio es una prioridad. Por ejemplo, en Estados Unidos, un día de hospitalización puede costar hasta $800 o más. Y no solo ahí, en territorios como Suiza o Mónaco, la atención puede resultar en una factura por encima de los $1200.

Esto refleja el incremento en los costos médicos en el mundo. Ello también incluye a América Latina, donde el aumento se estima en hasta el 79% aproximadamente (como es el caso de Argentina). Por eso, un seguro médico adecuado puedes hacer una gran diferencia entre gastar todas las finanzas o el presupuesto de viaje y cuidar la salud de forma efectiva.

El límite de edad y las preexistencias en la asistencia médica

En el mercado de seguro de viaje internacional, hay asistencias creadas para el grupo etario mayor. A pesar de que algunas aseguradoras mantienen limitaciones de edad, muchas han ampliado su cobertura pensando en que personas de este segmento disfrutan de los viajes.

Por eso, los chilenos deben contratar asistencias con montos adecuados de hospitalización. Además, la cobertura debe incluir consultas médicas y medicamentos para afrontar cualquier eventualidad. Sumado a eso, el seguro tiene que mantener la atención al cliente las 24 horas del día para urgencias.

El gran desafío para los chilenos son las enfermedades preexistentes. No declarar la hipertensión o la diabetes al cotizar es un error frecuente. Si surge una crisis en el extranjero, la compañía no cubrirá los gastos si la condición no estaba explícitamente declarada y respaldada.

Para evitar estos dolores de cabeza, plataformas como protegetuviaje.com ofrecen soluciones diseñadas para la tercera edad, como un seguro de viaje para Europa. Su sistema filtra las opciones que realmente cubren emergencias crónicas, y las condiciones preexistentes. Así, garantizan que el viajero reciba atención oportuna sin importar su historial médico previo.

Cómo elegir la mejor opción desde Chile

Para cerrar el proceso, se deben comparar las alternativas considerando el deducible. Muchos servicios económicos cobran un monto fijo por cada consulta médica realizada. Es mejor optar por planes con deducible cero para evitar desembolsos sorpresa durante las vacaciones familiares.

Al final, hacer una inversión en una buena cobertura médica es mantener resguardado el patrimonio familiar. Un viaje memorable se define por la paz mental de saber que, ante cualquier emergencia, habrá un equipo profesional listo para responder.

Este es un contenido presentado por Protegetuviaje.