Tribunal de Disciplina aplicó duro castigo contra Javier Correa

La primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP castigó con cuatro fechas al delantero argentino Javier Correa,por los dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota de Colo Colo con Huachipato el pasado domingo 7 de junio en la Copa de la Liga.

Tras el partido, en la zona mixta del estadio de Huachipato en Talcahuano, Correa criticó con todo al juez, asegurando que "siempre que nos toca, nos caga (...) tiene algo en contra de nosotros".

Gamboa consignó estas declaraciones en su informe arbitral, precisando que Javier Correa "usa un lenguaje ofensivo en mi contra".

Correa y Gamboa comparecieron ante el Tribunal la semana pasada y presentaron sus descargos, pero la decisión se postergó para este martes 23 de junio.

Como Colo Colo quedó eliminado en la Copa de la Liga, el castigo del Tribunal debe ser aplicado en el otro torneo organizado por la ANFP, la Liga de Primera 2026.

Según información de Cooperativa Deportes, la votación del Tribunal no fue unánime para castigar a Correa: De los siete integrantes, cinco votaron a favor de las cuatro fechas de sanción; uno sostuvo que era sólo para tres partidos; y uno indicó que no era sancionable este caso.

Este castigo puede ser apelado por Colo Colo ante el Tribunal, y en caso de hacerlo, será la Segunda Sala la que tomará la decisión final.

Correa, pese a esta sanción, si puede estar disponible para jugar en la Copa Chile, ya que es un torneo federativo y no de la ANFP.

Si es ratificado el castigo por la Segunda Sala, Correa se perderá los partidos de las fechas 16, 17, 18 y 19 de la Liga de Primera, que se reanudará en la penúltima semana de julio.

Estos partidos son contra Deportes Limache (local), Everton (visita), Unión La Calera (visita) y O'Higgins (local).