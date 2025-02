Portabilidad versus número nuevo: ¿Qué opción es mejor para ti?

Portabilidad vs. Número Nuevo

Si estás pensando en cambiar de compañía móvil, seguramente te has preguntado si es mejor realizar la portabilidad o empezar con un número nuevo. Ambas opciones tienen ventajas, pero elegir la más adecuada depende de tus necesidades y situación actual.

Ventajas de realizar la portabilidad

La portabilidad numérica te permite mantener tu número actual al cambiar de compañía, evitando la molestia de informar un nuevo número a tus contactos personales y profesionales. Esto es especialmente útil si utilizas tu número para el trabajo o servicios importantes, como el banco.

Además, en Chile, muchas compañías ofrecen beneficios exclusivos para quienes portan su número, como descuentos en smartphones al contratar un plan. También puedes acceder a planes con roaming ilimitado, una gran ventaja para quienes viajan frecuentemente al extranjero, ya que permite estar conectado sin costos adicionales.

El proceso de portabilidad es rápido y sencillo, y en la mayoría de los casos se completa en menos de 24 horas hábiles.

Cuándo es conveniente obtener un número nuevo

Sin embargo, hay ocasiones en las que cambiar de número puede ser más beneficioso. Si has recibido llamadas no deseadas, como spam o cobranzas, un número nuevo puede ayudarte a evitar estas molestias. También es una opción ideal si buscas mayor privacidad o si el uso de tu número anterior ya no es relevante para ti.

Obtener un número nuevo también puede ser útil para proyectos específicos o si deseas separar tu vida personal de la profesional.

¿Cuál opción es mejor para ti?

La decisión entre portar tu número o comenzar con uno nuevo depende de tus necesidades. Si valoras la continuidad de los beneficios asociados, como descuentos y roaming ilimitado, la portabilidad es una excelente opción. Pero si prefieres mayor privacidad o iniciar desde cero, cambiar de número puede ser la mejor alternativa.

Este es un contenido presentado por Movistar.