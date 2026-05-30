Cientos de personas llegaron hasta el Palacio de La Moneda para participar en una nueva conmemoración del Día del Patrimonio, instancia que permitió recorrer dependencias de la sede de Gobierno y conocer parte de su historia.

La actividad fue encabezada por el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, y el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, quienes dieron inicio a una jornada que contempla más de 4.000 actividades gratuitas en todo el país durante el fin de semana.

Entre los principales atractivos para los visitantes destacó la exhibición del Ford Galaxie auto utilizado en ceremonias presidenciales, además de los recorridos por espacios habitualmente cerrados al público dentro del palacio presidencial.

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