Operativo de Carabineros terminó con más de 1.200 detenidos a nivel nacional

Un megaoperativo de Carabineros permitió la detención de 1.220 personas entre el 27 y el 29 de mayo en todas las regiones del país.

Según informó la institución, entre los aprehendidos se encuentran 408 personas que mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que otros 246 fueron arrestados por infracciones a la Ley de Drogas y 124 por delitos de mayor connotación social. El resto correspondió a ilícitos como receptación, amenazas e infracciones a la Ley de Armas, entre otros.

El despliegue contempló la participación de cerca de 5.000 funcionarios policiales y se tradujo en más de 49.500 controles preventivos, incluyendo 30.239 controles de identidad aleatorios y 19.427 fiscalizaciones vehiculares.

Asimismo, se efectuaron 47 allanamientos a nivel nacional, procedimiento que permitió sacar de circulación más de 55 kilos de droga, además de incautar 64 armas de fuego, 321 municiones y 192 vehículos.

El director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Jaime Velasco, calificó que el balance dio "muy buenos resultados" y señaló que "vamos a seguir replicando este tipo de estrategias en la RM y a lo largo del país".

Además, el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, destacó los resultados obtenidos, las "cifras son absolutamente positivas" y aseguró que el Gobierno seguirá "apoyando y también entregando los medios logísticos para que se puedan hacer este tipo de operativos, que se van a hacer permanentemente".