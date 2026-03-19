Beneficios más allá del deporte: Herbalife Chile lanza H24 Creatine

Herbalife, la marca #1 del mundo en nutrición para el bienestar y estilo de vida activo, lanzó en Chile Herbalife24 Creatine dentro de su línea especializada de nutrición deportiva.

En el marco del Fin de Semana de Liderazgo, evento corporativo que contó con la participación de más de 750 Distribuidores Independientes y los embajadores de la marca, los primos Grimalt, se realizó el lanzamiento oficial de este producto innovador.

La nutricionista Fabiana Cremer, miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife destacó: "Herbalife24 Creatine contiene 100% creatina, uno de los ingredientes más investigados y respaldados por la ciencia del deporte, debido a sus comprobados beneficios en el rendimiento físico".

Igor Carvalho, director de ventas y marketing de Herbalife en Chile, Paraguay y Brasil, explicó que el nuevo lanzamiento fortalece y diversifica la oferta disponible en el mercado nacional de la línea Herbalife24, enfocada en nutrición específica deportiva.

"Su llegada al país responde tanto al compromiso permanente de la compañía por mantenerse a la vanguardia y atender las necesidades de Distribuidores Independientes y consumidores —cada vez más informados y enfocados en su bienestar— como a las proyecciones de crecimiento de esta categoría, respaldadas por estudios de mercado y análisis estratégicos especializados", comentó.

En respaldo de esta estrategia, el ejecutivo cita cifras de Euromonitor Internacional, que señalan que "el mercado chileno de Productos Deportivos No Proteicos alcanzó los 8.700 millones en 2025. Con un crecimiento proyectado del 8% para 2026 y se espera que el sector continúe su expansión sostenida hasta llegar a 13.400 millones en 2030, consolidándose principalmente por el uso de la creatina".

El director destacó que este lanzamiento coincide con el 29° aniversario de Herbalife en Chile. Con una trayectoria de más de 45 años y presencia en más de 90 mercados, la multinacional se ha consolidado como la compañía, comunidad y plataforma líder en salud y bienestar, además de ser patrocinador de más de 150 atletas, eventos deportivos y equipos alrededor del mundo, incluyendo a Cristiano Ronaldo.

¿Por qué consumir creatina?

La creatina es clave en la producción de energía muscular, favorece un mejor desempeño físico y contribuye al aumento de la fuerza, resistencia y recuperación muscular. Su uso adecuado puede favorecer la ganancia de masa muscular, proporcionando mayor resistencia en los entrenamientos y mejorando los resultados de fuerza.

"Mejora el rendimiento en episodios repetitivos de actividad física breve y de alta intensidad y aumenta la masa muscular cuando se usa con un régimen de entrenamiento de resistencia muscular. El mantenimiento y desarrollo de la masa muscular contribuye a una mejor calidad de vida", explica Fabiana Cremer, nutricionista y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

La creatina es una molécula producida por nuestro cuerpo que también puede obtenerse a partir de alimentos de origen animal como las carnes y pescados. Sin embargo, la cantidad obtenida a través de la dieta suele ser menor a la utilizada en estudios que evalúan sus beneficios, por lo que la complementación puede ser una alternativa útil, especialmente para personas que consumen poca o ninguna proteína animal, como vegetarianos y veganos.

Por ejemplo, 100 gramos de carne de vacuno o salmón aportan 0,45 gramos de creatina, mientras que una porción de Herbalife24 Creatine aporta 5 gramos.

La especialista recomienda consumir 5 gramos diarios de creatina, de forma continua y sin necesidad de fase de carga. Esta dosis permite alcanzar y mantener los depósitos de fosfocreatina muscular, y es segura a largo plazo. "La clave es la constancia diaria, ya que la creatina funciona por saturación muscular. El cuerpo la utiliza permanentemente y pierde alrededor de 1 a 2 gramos al día a través de la orina. Si no se repone de manera regular, sus niveles disminuyen", afirma Cremer.

Beneficios más allá del deporte

La complementación con creatina es una buena alternativa para quienes buscan apoyar su desempeño físico, contribuir al desarrollo de su masa y fuerza muscular y a su recuperación. Además, la especialista de Herbalife sostiene que su consumo diario puede potenciar el efecto del entrenamiento de resistencia muscular sobre la fuerza en adultos mayores de 55 años.

Finalmente, en el último tiempo la creatina viene siendo estudiada por su posible utilidad en la salud ósea de mujeres en la posmenopausia, así como su rol en la función cognitiva.

"La creatina es un ingrediente con mucho respaldo científico y sus beneficios son reconocidos internacionalmente. Sin embargo, es importante recordar que su eficacia en el desarrollo de la masa y fuerza muscular está dada por el acompañamiento de su ingesta con la realización de actividad física de fuerza de manera regular".

La nutricionista recomienda su consumo diario, sin interrupción, incluso en los días sin entrenamiento, pues a diferencia de otros productos que tienen una acción inmediata -como la cafeína- la creatina debe mantener sus niveles estables en el organismo para ofrecer sus beneficios.

¿Por qué elegir la creatina Herbalife?

Los productos Herbalife combinan ciencia de alto nivel y tecnología de vanguardia para ofrecer nutrición de calidad. Sus procesos de fabricación están avalados por agencias certificadoras internacionales, incluyendo ISO 17025, NSF International y NSF Certified for Sport, la cual garantiza que los productos están libres de sustancias prohibidas por las principales organizaciones deportivas.

Herbalife24 Creatine es 100% creatina monohidrato, la forma más estudiada y respaldada por estudios clínicos que comprueban su seguridad y eficacia. No contiene colorantes, azúcares ni endulzantes, es libre de gluten, apta para veganos y aporta cero calorías.

Puede consumirse en cualquier momento del día. Se recomienda mezclar la creatina con agua fría y consumirla de inmediato, aunque también puede combinarse con otros productos como el Batido Nutricional, Concentrado de Aloe vera o Té de Hierbas Instantáneo. Es importante evitar su exposición a altas temperaturas, ya que éstas pueden alterar su estabilidad.

Como todos los productos de la compañía, Herbalife24 Creatine ha sido sometido a rigurosos procesos de calidad que garantizan la excelencia.

El producto ya está disponible en Chile y puede ser adquirido a través de Distribuidores Independientes Herbalife.

Este es un contenido presentado por Herbalife.