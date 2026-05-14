Fiscal Barros: el Tren de Aragua financia parte de su operación con el comercio sexual

El fiscal Héctor Barros, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y líder del equipo ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), analizó en El Diario de Cooperativa el modelo de negocios de las organizaciones criminales transnacionales que operan en Chile.

Según Barros, el éxito de bandas como el Tren de Aragua no reside solo en el narcotráfico, sino en la explotación de mercados ilegales que actualmente carecen de una regulación estatal efectiva.

Uno de los puntos más críticos señalados por el fiscal es la explotación sexual, la cual actúa como una verdadera "caja chica" para el crimen organizado.

En esa línea, Barros advirtió que "hay ciertos mercados ilegales que tenemos que buscar la forma de cerrarlos a las organizaciones. El mercado, por ejemplo, de la explotación sexual es un mercado donde no está regulado, no hay sanciones ni para el consumidor de servicio ni para la mujer que presta el servicio o para el hombre que presta el servicio".

"Por lo tanto, -añadió- sigue siendo lucrativo, por ejemplo, para el Tren de Aragua, que es una de las vías que le genera mayor cantidad de ingreso económico. Alrededor del 45% de la tarifa que cobran las mujeres va a parar a manos de, en este caso, del Tren de Aragua".

La necesidad de atacar la demanda

Para el fiscal, la solución no pasa únicamente por la persecución penal de las bandas, sino por desincentivar el mercado cerrando las puertas de entrada. Sugirió que Chile debería mirar experiencias internacionales donde se sanciona a quienes requieren servicios sexuales para romper la cadena de lucro de las organizaciones.

Barros afirmó que "podría tener consecuencias importantes el penalizar de alguna manera -no estoy hablando de llevarlos a la cárcel, pero sí de penalizar de alguna manera- este servicio. Eso permitiría además a lo mejor una disminución del requerimiento que se hace y una disminución también, en este caso, de interés de las organizaciones criminales por venir a situarse acá".

"Si yo le cierro ese mercado a las organizaciones criminales, claramente lo que voy a tener es que no va a haber interés ahora en venir a, por ejemplo, ejercer la prostitución en Chile", indicó.

Además, el fiscal alertó sobre la "cifra negra" de extorsiones ligadas a este mercado, indicando que muchos usuarios de servicios sexuales terminan siendo víctimas de las bandas al estar expuestos por su vida privada.

"Las mujeres que ejercen generalmente la prostitución, que son extranjeras, son parejas de otros sujetos que se dedican o al homicidio o al secuestro. Son parte de la institucionalidad del Tren de Aragua", concluyó.