Caso Kaminski: Fiscalía defendió allanamientos y reveló avances de la investigación

El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, se refirió este miércoles en El Diario de Cooperativa al caso que involucra al comunicador Francisco Kaminski en la denominada "Operación Rey David", investigación ligada a lavado de activos y presuntos delitos asociados al narcotráfico.

Barros explicó que la indagatoria apunta a mercados ilegales explotados tanto por organizaciones extranjeras como nacionales, y detalló que en este caso se investiga la obtención fraudulenta de créditos automotrices mediante empresas utilizadas como fachada.

El jefe del equipo ECOH también respondió a las críticas de Kaminski, quien aseguró públicamente que hubo excesos en los allanamientos realizados en su domicilio.

Barros defendió el procedimiento y recalcó que las diligencias fueron autorizadas por un tribunal de garantía.

"Cuando alguien dice que nosotros nos excedimos, yo lo veo bien difícil porque nuestras acciones no están marcadas solo porque al fiscal de la investigación se le ocurrió ir a allanar con la policía, sino que acá tenemos a alguien que se dedica a cautelar los derechos de los imputados y a verificar que las solicitudes están conforme a derecho, y ese es el juez de garantía", enfatizó.

En esa línea, enfatizó que "son órdenes judiciales que fueron impartidas por este tribunal para efecto de poder allanar todos los domicilios que nosotros pedimos".

Kaminski mantiene calidad de imputado

Barros además confirmó que el comunicador mantiene la calidad de imputado dentro de la investigación, aunque aclaró que el avance del caso dependerá del análisis de las pruebas incautadas.

"Cuando señalo que alguien en este caso fue allanado, él tiene la calidad en este caso de imputado porque todavía falta el análisis de la evidencia que se incautó en ese domicilio", indicó.

Asimismo, sostuvo que la situación procesal podría variar conforme avance la investigación o dependiendo de eventuales colaboraciones de otros involucrados.

"Eso puede ir cambiando en el curso de las investigaciones. Y no solo por eso, puede cambiar también por una cooperación, por ejemplo, que puede prestar otro de los imputados", añadió.

Audios "delicados"

Consultado por antecedentes que han trascendido públicamente, incluyendo audios vinculados al caso, el persecutor aseguró que precisamente ese tipo de elementos justificó las diligencias realizadas.

"Esa es la razón por la que se hacen los allanamientos y porque es un lugar de interés donde poder ingresar e incautar evidencia", concluyó Barros.

Entre esas conversaciones está la que mantuvo Kaminski con David Israel, el principal implicado en la causa. Según el informe de la PDI, al que tuvo acceso Emol, "se logra apreciar que Francisco llama a David Israel. Kaminski le comenta que está en un almuerzo con ejecutivos del banco, hablan de las propiedades que mantienen en la actualidad, una panadería en la comuna de La Florida, hablan de liquidar o vender propiedades de forma fraudulenta".

El informe de las escuchas telefónicas añade que Israel le comentó que "está dispuesto a aceptar lo que sea (la persona a 'la que está trabajando') y 'chorree' para todos lados, es decir que la ganancia se reparta para todos. Seguidamente David les comenta que está bancarizando a una persona natural, con liquidaciones a tope, vehículo, para luego pedir créditos hipotecarios, dos créditos, les metemos propiedades, agrega David que refiere a las personas naturales".

"De esta forma, queda en evidencia uno de los modus operandi de la estructura, con respecto a las entidades financieras", sentenció el informe.