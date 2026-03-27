Cómo planificar un viaje low cost paso a paso aprovechando las ofertas de vuelos de JetSMART

Planificar un viaje low cost con éxito no empieza en el aeropuerto ni en el momento de buscar el pasaje: empieza semanas o meses antes, con una metodología clara para aprovechar los vuelos baratos que aerolíneas como JetSMART lanzan de forma periódica hacia destinos nacionales e internacionales.

Según prácticas comunes de viajeros frecuentes, la premeditación es clave, la diferencia entre pagar tarifa llena y encontrar un vuelo económico real reside casi siempre en cuatro variables: elección del destino, flexibilidad de fechas, anticipación de compra y entendimiento del modelo de tarifas low cost.

El viajero frecuente low cost: quién es y cómo piensa

Las personas que viajan constantemente tienen métodos para ahorrar basados en la experiencia, tiempo viajando a distintos lugares, por lo cual, en base a estas experiencias, tienden a evitar errores de novatos cuando planifican un viaje.

¿Tienes amigos y conocidos que pareciera que no trabajan porque siempre están en un lugar distinto? Si es así, a continuación te contamos cómo piensan y se comportan.

No es que no trabajen, es que han optimizado su forma de viajar al punto en que el costo por viaje es tan bajo que puede hacerlo varias veces al año sin que impacte dramáticamente su presupuesto mensual. Los viajeros suelen buscar experiencias frecuentes y cortas por encima de un gran viaje anual caro, y este perfil lo lleva al extremo.

Sus características principales:

Flexible por convicción : No elige una fecha fija, elige el precio primero y adapta su agenda después, siempre tiene 3 a 4 destinos en mente y aprovecha las ocasiones del año ideales para viajes cortos, como fines de semana extendidos, vacaciones cortas o teletrabajo, para organizar su estilo de vida.

: No elige una fecha fija, elige el precio primero y adapta su agenda después, siempre tiene 3 a 4 destinos en mente y aprovecha las ocasiones del año ideales para viajes cortos, como fines de semana extendidos, vacaciones cortas o teletrabajo, para organizar su estilo de vida. Destinos cortos y frecuentes : Prefiere cuatro escapadas de dos o tres días al año antes que un único viaje largo y caro, si un destino les causa curiosidad, viajarán nuevamente y se quedan más días.

: Prefiere cuatro escapadas de dos o tres días al año antes que un único viaje largo y caro, si un destino les causa curiosidad, viajarán nuevamente y se quedan más días. Experto en desglosar tarifas : Sabe qué incluye y qué no incluye su pasaje, no paga asiento asignado si no lo necesita y lleva su propio snack a bordo en vuelos cortos y el equipaje necesario.

: Sabe qué incluye y qué no incluye su pasaje, no paga asiento asignado si no lo necesita y lleva su propio snack a bordo en vuelos cortos y el equipaje necesario. Usa el Club de Descuentos : Siempre tiene aerolíneas favoritas, paga mensualidades para ahorrar en el futuro, utiliza métodos de pago en específico para aprovechar en tickets aéreos y es un gran inspeccionador de ofertas, revisar vuelos es parte de su rutina.

: Siempre tiene aerolíneas favoritas, paga mensualidades para ahorrar en el futuro, utiliza métodos de pago en específico para aprovechar en tickets aéreos y es un gran inspeccionador de ofertas, revisar vuelos es parte de su rutina. Planificador: Sabe que la planificación es la clave del ahorro, evita las temporadas donde los destinos están llenos de turistas y siempre busca nuevos destinos con meses de anticipación.

El ahorro del viajero experimentado no tiene relación con reducir los costos al mínimo, sino con maximizar el provecho de los recursos para seguir viajando.

Ahora que entiendes parte del comportamiento de las mentes viajeras, te comentamos cómo puedes ahorrar en pasajes con aerolíneas low cost como JetSMART.

Paso 1: Entiende cómo funciona la tarifa low cost de JetSMART

Antes de buscar vuelos, conviene entender qué incluye exactamente lo que pagas. JetSMART opera bajo la fórmula "Tarifa SMART + opcionales": el precio base cubre solo el transporte y un artículo personal pequeño de mano, mientras que todo lo demás, equipaje de mano, equipaje de bodega, selección de asiento, embarque prioritario, comidas y bebidas a bordo, e incluso la impresión de la tarjeta de embarque en aeropuerto, se cobra como servicio opcional por separado.

Esto explica por qué los precios "desde" de JetSMART pueden ser tan bajos: el viajero que viaja ligero y sin preferencia de asiento puede acceder a vuelos económicos reales.

¿Qué pagas aparte en JetSMART?

Equipaje adicional: Equipaje de mano o equipaje de bodega (bolso o mochila pequeña incluido)

Comidas y bebidas a bordo (sin servicio gratuito).

Embarque prioritario y gestión especial.

Cambios de vuelo (según tarifa).​

Paso 2: Elige el destino pensando en el precio

Una de las mejores formas de empezar a planificar es definir primero un listado de destinos baratos en Chile y Sudamérica donde JetSMART tiene frecuencias altas, porque a más frecuencia, más posibilidades de encontrar tarifas competitivas y ofertas activas.

Destinos nacionales con mejor historial de precios bajos

JetSMART concentra sus campañas de precios ultra bajos en rutas muy demandadas del norte y sur de Chile.

Calama : conectada con Santiago, La Serena y Concepción, con tarifas que en campañas como SMART Days o Cyber Smart.​

: conectada con Santiago, La Serena y Concepción, con tarifas que en campañas como SMART Days o Cyber Smart.​ Antofagasta : uno de los destinos más frecuentes en ofertas nacionales, con salidas desde Santiago y conexiones hacia Lima y Buenos Aires.

: uno de los destinos más frecuentes en ofertas nacionales, con salidas desde Santiago y conexiones hacia Lima y Buenos Aires. La Serena : ideal para escapadas de fin de semana, con salidas económicas principalmente de Santiago o Antofagasta.

: ideal para escapadas de fin de semana, con salidas económicas principalmente de Santiago o Antofagasta. Iquique : destino de playa con vuelos desde Santiago.

: destino de playa con vuelos desde Santiago. Temuco y Puerto Montt: puertas de entrada al sur, con precios económicos en campañas de otoño e invierno.​

¿Cuáles son los destinos internacionales más accesibles desde Chile?

Los viajeros suelen buscar "destinos baratos en Chile y Sudamérica" y JetSMART cubre varios corredores regionales con tarifas competitivas. Te resumimos en una lista las ciudades y países con un registro de tickets más baratos en los últimos meses:

Argentina, Mendoza. Argentina, Buenos Aires. Colombia, Cali. Perú, Trujillo. Colombia, Medellín. Perú, Lima. Brasil, Río de Janeiro. Colombia, Bogotá. Uruguay, Montevideo. Brasil, Foz de Iguazú.

La mayoría de las salidas a estos destinos con vuelos baratos son principalmente desde ciudades como Santiago o Antofagasta, convirtiéndolos en los destinos favoritos para los viajeros en 2026.

Paso 3: Aprovecha los SMART Days y el Club de Descuentos, suscripción a JetSMART Go y métodos de pago.

Una de las mejores formas de acceder a los precios más bajos de JetSMART de forma sistemática es combinar dos herramientas propias de la aerolínea: los SMART Days y el Club de Descuentos.

SMART Days: las mejores fechas del año para comprar

Los SMART Days son campañas de precio especial que JetSMART lanza periódicamente, con tarifas significativamente más bajas en un amplio abanico de rutas nacionales e internacionales. Los destinos que más registran descuentos en estas campañas son:​

Calama, Antofagasta, Iquique, Concepción, La Serena, Bogotá, Montevideo, Lima, Medellín, Cali, entre otros.

Estas ofertas son exclusivas de su sitio web, si quieres conocerlas, debes dirigirte a la sección Ofertas/Destinos de su sitio oficial JetSMART.com.

Club de Descuentos: ahorro acumulado por temporada

El Club de Descuentos de JetSMART es una suscripción anual con dos formatos: membresía estándar (titular + 1 acompañante) y membresía grupal (titular + hasta 5 acompañantes). Los beneficios clave incluyen un descuento fijo por tramo y por pasajero sobre la tarifa aérea, más una rebaja adicional por maleta facturada.

En los datos reales de SMART Days 2026, el ahorro promedio para miembros frente a no miembros es de CLP 5.000 por tramo en vuelos internacionales y CLP 3.000 promedio en nacionales (considerando todos los tramos, incluidos los que igualan precio). Si viajas ida y vuelta con un acompañante en una ruta internacional como Santiago–Buenos Aires, el ahorro por esa sola reserva asciende a CLP 20.000 (4 tramos × CLP 5.000), lo que puede recuperar el costo de la membresía en un único viaje.

Métodos de pago con descuentos exclusivos.

Una de las mejores formas de bajar el costo de un vuelo económico no tiene nada que ver con el destino ni la fecha: tiene que ver con cómo pagas. Hoy en día, JetSMART mantiene alianzas con bancos y otras entidades financieras emisoras de tarjetas que entregan descuentos adicionales sobre la tarifa base. Esto también puede entregar otros beneficios, como por ejemplo embarque prioritario o un asiento mejor.

Programa de suscripción mensual JetSMART GO

JetSMART GO es el primer plan de suscripción de vuelos de Sudamérica: pagas una cuota mensual fija y a cambio obtienes vuelos a tarifa 0 (solo pagas tasas e impuestos) durante todo el año.

¿Cómo funciona?

Elige un plan según cuántas veces al año quieres volar.

Pagas la cuota mensual automáticamente por 12 meses.​

Cada vez que quieres volar, usas un crédito de tu plan y reservas el vuelo pagando solo las tasas aeroportuarias.​​

Tipos de plan disponibles:

Smart Pass: 6 vuelos al año (uno cada dos meses aproximadamente).

Full Pass: 12 vuelos al año (uno por mes).

Si quieres saber más acerca de este programa, puedes encontrar valores, destinos y más beneficios en el sitio web de JetSMART.

Paso 4: Define el presupuesto total antes de confirmar

Un error común al buscar tips para comprar pasajes baratos es comparar sólo el precio del pasaje y olvidar el costo total del viaje. Según expertos, el presupuesto real de un viaje low cost debe incluir:

Precio del pasaje (ida + vuelta o solo ida).

Equipaje adicional si lo necesitas (equipaje de mano o bodega).

Selección de asiento si tienes preferencia específica o quieres sentarte al lado de tu acompañante.

Traslado al aeropuerto (tanto en origen como en destino).

Alojamiento en las noches de viaje (si el vuelo es de madrugada o muy tarde).

Comidas a bordo (en JetSMART todo se paga aparte).

Una de las mejores formas de no llevarte sorpresas es hacer este ejercicio de desglose antes de reservar, comparando el total real del viaje con aerolíneas low cost y cualquier alternativa disponible. En rutas cortas dentro de Chile (menos de 2 horas de vuelo) viajar sin equipaje extra suele mantener el precio final muy bajo; en rutas largas hacia Lima o Buenos Aires, sumar una maleta de bodega puede cambiar el cálculo de forma importante.

Metodología concreta para tu próximo viaje low cost

Planificar un viaje low cost paso a paso con JetSMART se resume en cinco acciones: entender cómo funciona la tarifa base, elegir destinos con buena conectividad e historial de ofertas (Calama, Antofagasta, La Serena, Iquique, Temuco, Puerto Montt, Lima, Buenos Aires, Mendoza), combinar fechas flexibles con horarios poco demandados, aprovechar campañas promocionales (SMART Days), programas de beneficios como el Club de Descuentos y desglosar el presupuesto total antes de confirmar. Según expertos, quienes aplican este proceso de forma consistente logran volar más veces al año con el mismo presupuesto, convirtiendo los vuelos baratos en un hábito posible y no en una excepción afortunada.

Una recomendación práctica es seguir los canales digitales de JetSMART para conocer cuándo están disponibles campañas como SMART Days o Cyber SMART. Arma una lista con tus 3 destinos baratos favoritos en Chile y Sudamérica, define un rango de fechas flexible para cada uno y reserva apenas la tarifa que encuentres sea claramente inferior al promedio que llevas observando.

Este es un contenido presentado por JetSMART.