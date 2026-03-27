Cómo planificar un viaje low cost paso a paso aprovechando las ofertas de vuelos de JetSMART

Planificar un viaje low cost con éxito no empieza en el aeropuerto ni en el momento de buscar el pasaje: empieza semanas o meses antes, con una metodología clara para aprovechar los vuelos baratos que aerolíneas como JetSMART lanzan de forma periódica hacia destinos nacionales e internacionales.
Según prácticas comunes de viajeros frecuentes, la premeditación es clave, la diferencia entre pagar tarifa llena y encontrar un vuelo económico real reside casi siempre en cuatro variables: elección del destino, flexibilidad de fechas, anticipación de compra y entendimiento del modelo de tarifas low cost.
Las personas que viajan constantemente tienen métodos para ahorrar basados en la experiencia, tiempo viajando a distintos lugares, por lo cual, en base a estas experiencias, tienden a evitar errores de novatos cuando planifican un viaje.
¿Tienes amigos y conocidos que pareciera que no trabajan porque siempre están en un lugar distinto? Si es así, a continuación te contamos cómo piensan y se comportan.
No es que no trabajen, es que han optimizado su forma de viajar al punto en que el costo por viaje es tan bajo que puede hacerlo varias veces al año sin que impacte dramáticamente su presupuesto mensual. Los viajeros suelen buscar experiencias frecuentes y cortas por encima de un gran viaje anual caro, y este perfil lo lleva al extremo.
El ahorro del viajero experimentado no tiene relación con reducir los costos al mínimo, sino con maximizar el provecho de los recursos para seguir viajando.
Ahora que entiendes parte del comportamiento de las mentes viajeras, te comentamos cómo puedes ahorrar en pasajes con aerolíneas low cost como JetSMART.
Antes de buscar vuelos, conviene entender qué incluye exactamente lo que pagas. JetSMART opera bajo la fórmula "Tarifa SMART + opcionales": el precio base cubre solo el transporte y un artículo personal pequeño de mano, mientras que todo lo demás, equipaje de mano, equipaje de bodega, selección de asiento, embarque prioritario, comidas y bebidas a bordo, e incluso la impresión de la tarjeta de embarque en aeropuerto, se cobra como servicio opcional por separado.
Esto explica por qué los precios "desde" de JetSMART pueden ser tan bajos: el viajero que viaja ligero y sin preferencia de asiento puede acceder a vuelos económicos reales.
Una de las mejores formas de empezar a planificar es definir primero un listado de destinos baratos en Chile y Sudamérica donde JetSMART tiene frecuencias altas, porque a más frecuencia, más posibilidades de encontrar tarifas competitivas y ofertas activas.
JetSMART concentra sus campañas de precios ultra bajos en rutas muy demandadas del norte y sur de Chile.
Los viajeros suelen buscar "destinos baratos en Chile y Sudamérica" y JetSMART cubre varios corredores regionales con tarifas competitivas. Te resumimos en una lista las ciudades y países con un registro de tickets más baratos en los últimos meses:
La mayoría de las salidas a estos destinos con vuelos baratos son principalmente desde ciudades como Santiago o Antofagasta, convirtiéndolos en los destinos favoritos para los viajeros en 2026.
Una de las mejores formas de acceder a los precios más bajos de JetSMART de forma sistemática es combinar dos herramientas propias de la aerolínea: los SMART Days y el Club de Descuentos.
Los SMART Days son campañas de precio especial que JetSMART lanza periódicamente, con tarifas significativamente más bajas en un amplio abanico de rutas nacionales e internacionales. Los destinos que más registran descuentos en estas campañas son:
Calama, Antofagasta, Iquique, Concepción, La Serena, Bogotá, Montevideo, Lima, Medellín, Cali, entre otros.
Estas ofertas son exclusivas de su sitio web, si quieres conocerlas, debes dirigirte a la sección Ofertas/Destinos de su sitio oficial JetSMART.com.
El Club de Descuentos de JetSMART es una suscripción anual con dos formatos: membresía estándar (titular + 1 acompañante) y membresía grupal (titular + hasta 5 acompañantes). Los beneficios clave incluyen un descuento fijo por tramo y por pasajero sobre la tarifa aérea, más una rebaja adicional por maleta facturada.
En los datos reales de SMART Days 2026, el ahorro promedio para miembros frente a no miembros es de CLP 5.000 por tramo en vuelos internacionales y CLP 3.000 promedio en nacionales (considerando todos los tramos, incluidos los que igualan precio). Si viajas ida y vuelta con un acompañante en una ruta internacional como Santiago–Buenos Aires, el ahorro por esa sola reserva asciende a CLP 20.000 (4 tramos × CLP 5.000), lo que puede recuperar el costo de la membresía en un único viaje.
Una de las mejores formas de bajar el costo de un vuelo económico no tiene nada que ver con el destino ni la fecha: tiene que ver con cómo pagas. Hoy en día, JetSMART mantiene alianzas con bancos y otras entidades financieras emisoras de tarjetas que entregan descuentos adicionales sobre la tarifa base. Esto también puede entregar otros beneficios, como por ejemplo embarque prioritario o un asiento mejor.
JetSMART GO es el primer plan de suscripción de vuelos de Sudamérica: pagas una cuota mensual fija y a cambio obtienes vuelos a tarifa 0 (solo pagas tasas e impuestos) durante todo el año.
¿Cómo funciona?
Tipos de plan disponibles:
Si quieres saber más acerca de este programa, puedes encontrar valores, destinos y más beneficios en el sitio web de JetSMART.
Un error común al buscar tips para comprar pasajes baratos es comparar sólo el precio del pasaje y olvidar el costo total del viaje. Según expertos, el presupuesto real de un viaje low cost debe incluir:
Una de las mejores formas de no llevarte sorpresas es hacer este ejercicio de desglose antes de reservar, comparando el total real del viaje con aerolíneas low cost y cualquier alternativa disponible. En rutas cortas dentro de Chile (menos de 2 horas de vuelo) viajar sin equipaje extra suele mantener el precio final muy bajo; en rutas largas hacia Lima o Buenos Aires, sumar una maleta de bodega puede cambiar el cálculo de forma importante.
Planificar un viaje low cost paso a paso con JetSMART se resume en cinco acciones: entender cómo funciona la tarifa base, elegir destinos con buena conectividad e historial de ofertas (Calama, Antofagasta, La Serena, Iquique, Temuco, Puerto Montt, Lima, Buenos Aires, Mendoza), combinar fechas flexibles con horarios poco demandados, aprovechar campañas promocionales (SMART Days), programas de beneficios como el Club de Descuentos y desglosar el presupuesto total antes de confirmar. Según expertos, quienes aplican este proceso de forma consistente logran volar más veces al año con el mismo presupuesto, convirtiendo los vuelos baratos en un hábito posible y no en una excepción afortunada.
Una recomendación práctica es seguir los canales digitales de JetSMART para conocer cuándo están disponibles campañas como SMART Days o Cyber SMART. Arma una lista con tus 3 destinos baratos favoritos en Chile y Sudamérica, define un rango de fechas flexible para cada uno y reserva apenas la tarifa que encuentres sea claramente inferior al promedio que llevas observando.
Este es un contenido presentado por JetSMART.