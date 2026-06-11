Tragedia en el Mundial 2026: Un hincha falleció en las inmediaciones del Estadio Azteca

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca tuvo una lamentable noticia, ya que falleció un hincha en las inmediaciones del recinto.

Según consignó el Diario Olé, la Sala de Crisis de Ciudad de México (CDMX) confirmó la situación: Se trata de un hincha alemán, de 81 años, quien sufrió un infarto y fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología.

En redes sociales se divulgaron videos de personal médico intentado maniobras de reanimación.

De momento, no se han entregado más detalles si el fallecimiento ocurrió en las afueras del estadio o mientras era trasladado al recinto asistencial.

Del mismo modo, el citado medio indicó que esta emergencia médica no está relacionada con los incidentes y disturbios que ocurrieron cerca del Estadio Azteca.